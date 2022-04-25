Два сайта «Бессмертный полк» 2022 – какой официальный и в чем разница

Два сайта «Бессмертный полк» 2022 – какой официальный и в чем разница
Два сайта «Бессмертный полк» 2022 – какой официальный и в чем разница
Сегодня, 13:33ОбществоЭмилия КаплунскаяФото: Павел Мирошников
Первое и официальное движение «Бессмертного полка» было организовано в 2012 году в Томске. Создатели придерживались определенной идеи на протяжении всего десятилетия. В 2015 году было создано еще одно движение – «Бессмертный полк России». Акцию поддерживают на федеральном уровне. С ним сотрудничают крупнейшие проекты.

Различия сайтов

Существует два сайта - «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк России».

Сайт ООД «Бессмертный полк России» - https://www.polkrf.ru/. Это федеральный проект. Его создали в 2015 году. Информацию о шествии распространяют официальные пресс-службы органов государственной власти, а также Средства Массовой Информации. Отличительной чертой сайта является эмблема звезды с Георгием-Победоносцем.

Сайт "Бессмертный полк России"
Фото:polkrf.ru

Официальный сайт движения «Бессмертный полк» - https://www.moypolk.ru/. Впервые шествие прошло 9 мая 2012 года в Томске. Акцию придумал томские общественники, которых тут же поддержали городские жители. В тот день, более 6 тысяч человек вышли на шествие «Бессмертного полка». За десять лет этот сайт собрал более 824 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны. Отличительной чертой является эмблема звезды с журавлями, которые символизируют память о погибших солдат.

Сайт "Бессмертного полка".
Фото:moypolk

Почему разные сайты

Движение «Бессмертный полк» создали 10 лет назад в Томске. Тогда же сформировалась принципы, которыми создатели движения придерживались многие годы. Когда их идею перехватили другие создатели «Бессмертного полка России», то томские общественники заявили, что их акция не про государственные интересы, а про сохранение памяти ушедших участников войны. Создатели называют moypolk.ru сайтом народной летописи.

В 2015 году по инициативе московского координатора Николая Земцова было создано отдельное Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России». Эта организация получила поддержку власти на высоком уровне. В поисковике этот сайт на второй позиции.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Создатели «Бессмертного полка» объявили об отказе участвовать в шествиях 2022

22 апреля 2022 года создатели «Бессмертного полка» (moypolk.ru) объявили на своем сайте об отказе участвовать в шествиях в колоннах.

«Все, что противоречит принципам, закрепленным в Уставе Полка, не является в нашем понимании той гражданской инициативой, к созданию которой мы имеем прямое отношение. К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл Бессмертного полка явлений и событий. Мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице», - заявлено на официальном сайте движения.

Однако в «Бессмертном полку» уточнили, что они продолжают свою деятельность по ведению Народной летописи Бессмертного полка. Движение сохранит возможность архивирования семейной истории людей.

«Будем и впредь беречь сотни тысяч имен ветеранов, записанных в Летопись потомками. Постараемся оказывать помощь тем, кто обращается в наш Поисковый центр», - подытожили на сайте «Бессмертного полка».

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