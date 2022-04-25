Кто должен подать налоговую декларацию до 4 мая 2022 в России

Отдельные категории россиян должны отчитаться о налогах, полученных в 2021 году, до 4 мая 2022 года. Об этом напомнили в Управление ФНС России. Рассказываем, кто обязан подать налоговую декларацию и куда отправлять сведения.

В лице налогоплательщиков индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие. Они должны самостоятельно просчитать НДФЛ и предоставить его в налоговый орган по форме 3-НДФЛ. В каких случаях необходимо предоставить налоговую декларацию: - Если человек продал недвижимость, которая находилась в собственности меньше минимального срока владения. - Если получил в подарок транспорт, ценные бумаги или недвижимое имущество. – Выиграл в лотерею сумму не более 15 тысяч рублей. – Сдавал имущество в аренду. – Получал доход из-за рубежа. Как и где оформить декларацию о налогах: Заполнить декларацию можно легко через Личный кабинет на сайте ФНС России. Там же можно скачать документ в программе «Декларация» и направить в налоговый орган. Для жителей Новосибирской области есть возможность оформить её на бумаге и отнести в МФЦ или налоговую инспекцию. Также предлагается отправить по почте. Срок предоставления декларации не распространяется на случаи получения вычета по НДФЛ. А вот оплатить налоги на доходы физических лиц необходимо не позднее 15 июля 2022 года.

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