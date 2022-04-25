Кто должен подать налоговую декларацию до 4 мая 2022 в России

Кто должен подать налоговую декларацию до 4 мая 2022 в России
Кто должен подать налоговую декларацию до 4 мая 2022 в России
Сегодня, 17:22ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Отдельные категории россиян должны отчитаться о налогах, полученных в 2021 году, до 4 мая 2022 года. Об этом напомнили в Управление ФНС России. Рассказываем, кто обязан подать налоговую декларацию и куда отправлять сведения.

В лице налогоплательщиков индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие. Они должны самостоятельно просчитать НДФЛ и предоставить его в налоговый орган по форме 3-НДФЛ.

В каких случаях необходимо предоставить налоговую декларацию:

- Если человек продал недвижимость, которая находилась в собственности меньше минимального срока владения.

- Если получил в подарок транспорт, ценные бумаги или недвижимое имущество.

– Выиграл в лотерею сумму не более 15 тысяч рублей.

– Сдавал имущество в аренду.

– Получал доход из-за рубежа.

Как и где оформить декларацию о налогах:

Заполнить декларацию можно легко через Личный кабинет на сайте ФНС России. Там же можно скачать документ в программе «Декларация» и направить в налоговый орган.

Для жителей Новосибирской области есть возможность оформить её на бумаге и отнести в МФЦ или налоговую инспекцию. Также предлагается отправить по почте.

Срок предоставления декларации не распространяется на случаи получения вычета по НДФЛ. А вот оплатить налоги на доходы физических лиц необходимо не позднее 15 июля 2022 года.

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