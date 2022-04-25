Кто виноват в забастовке водителей мусоровозов, потрясшей Новосибирск в апреле 2022

Мусор не вывозили с 3100 площадок – масштаб коллапса из-за забастовки водителей в Новосибирске официально озвучен в правительстве региона 25 апреля. Власти говорят о коммерческой версии конфликта. Группа «ВИС» о влиянии третьих лиц. А суммы исков к регоператору «Экология-Новосибирск» перевалили за полмиллиарда рублей.

«Прелести» мусорного коллапса испытали на прошлой неделе четыре района Новосибирска. Всего в мегаполисе 8400 контейнерных площадок для сбора ТКО, с 20 апреля из-за забастовки водителей мусоровозов был полностью прекращён вывоз мусора с 3100 площадок. Данные представлены директором регоператора по вывозу ТКО ООО «Экология – Новосибирск» Ларисой Анисимовой на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 25 апреля 2022. Забастовка водителей мусоровозов и ее «коммерческая версия» На линию не вышли 211 сотрудников компании «Экотранс-Н», и эта цифра на порядок выше той, что в разгар забастовки были названы в ТГ-канале Группы «ВИС»: «29 водителей и 29 операторов не вышли в смену без объективных на то причин». ООО «ЭкоТранс-Н» является перевозчиком ТКО, ООО «Экология-Новосибирск» - региональный оператор по обращению с ТКО в Новосибирской области. Обе компании входят в московскую Группу «ВИС». Новосибирцы выкладывали фото гор мусора в соцсети Фото: АСТ-54 Пока новосибирцы выкладывали в соцсети фото гор мусора, стороны конфликта обвиняли друг друга. Бастующие водители возмущались заменой импортных мусоровозов на неудобные «КамАЗы». Группа «ВИС» объявила о «саботаже» и о том, что бастующие «явно управляются третьими лицами, организовавшими незаконную акцию и преследующими свои коммерческие интересы». Коммерческой назвал причину конфликта и губернатор Андрей Травников, при котором Группа «ВИС» реализует в Новосибирской области масштабные инфраструктурные проекты. «Подтверждается версия коммерческого конфликта. Конечно, к региональному оператору в течение прошлого года накопилась масса вопросов и претензий. Но участникам рынка абсолютно недопустимо использовать жителей города в качестве заложников и жертвовать их комфортом ради урегулирования коммерческих разногласий» - заявил Травников 25 апреля 2022. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Фото: nso.ru Долги и иски к регоператору ООО «Экология-Новосибирск» Коммерческие «разногласия» регоператора ООО «Экология-Новосибирск» с перевозчиками ТКО известны – они годами тянутся в судах. Сейчас арбитражный суд области рассматривает иски к «Экологии-Новосибирск» на 244 млн. рублей от Волковой И.А. о взыскании суммы основного долга по транспортированию твердых коммунальных отходов по договорам, от компании «Эко Лайн» на 61 и 91 млн. рублей, компания «Айсберг» требует 223 млн. рублей за транспортировку отходов. Кто такой Александр Волков из «Арктика-сити» ЦДЖ видит связь забастовки с интересами владельца ГК «Арктика-сити» Александра Волкова. «Его интересы в мусорной сфере Новосибирской области весьма разнообразны. В том числе, прослеживаются среди учредителей «ЭкоТранс-Н», создавших транспортную компанию вместе с группой «ВИС», в структуру которой входит регоператор. Также интересы Волкова представлены в компании АО «Энергосила», предоставляющей для «ЭкоТранс-Н» мусоровозы в аренду. Триггером для скандала как раз стала задержка очередного платежа за аренду техники. «Арктика-сити» в пресс-релизе связала это с выводом прибыли в пользу «ВИС». Источник в «ВИС» объяснил ситуацию иначе: апрель — время завершения очередного налогового периода, а партнёры свою часть средств для проведения фискальных платежей не предоставили, поэтому пришлось задействовать на выплаты государству деньги, предназначенные для аренды техники. После этого, как по команде, случился показательный демарш сотрудников «ЭкоТранса», формально связанный с тем, что «Экология-Новосибирск» предоставила другие мусоровозы вместо техники от «Энергосилы», - сообщает сайт ЦДЖ. Фото: Медиахолдинг1Mi Насколько велик кредит доверия к регоператору, с которого в судах требуют более полумиллиарда долгов – риторический вопрос. Насколько «стабилизировали» вывоз мусора Кстати, даже губернатор Андрей Траников в начале года поднимал вопрос о расторжении концессионного соглашения с региональным оператором «Экология-Новосибирск». Но расторжения как-то не состоялось. Из-за чего началась забастовка водителей мусоровозов в Новосибирске Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, вводя 23 апреля режим повышенной готовности и отправляя «затыкать брешь» мусоровозы МУП «Спецавтохозяйство», связал проблему с «невыполнением региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» обязанностей по регулярному вывозу твердых коммунальныхи отходов». Сегодня ситуацию с вывозом мусора власти называют «в целом стабилизированной», потому что в воскресенье, 24 апреля поступило 17 обращений граждан на не вывоз, в то время как в пиковый день на прошлой неделе – 22 апреля – таких обращений было зафиксировано 107. Но проблема явно не решена до конца. Сохраняются определённые проблемы с вывозом ТКО в Октябрьском, Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска, а также в городе Обь, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области 25 апреля 2022.

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