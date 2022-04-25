Поиск ветерана по фамилии: узнать, где воевали участники ВОВ – список сайтов

Поиск ветерана по фамилии: узнать, где воевали участники ВОВ – список сайтов
Поиск ветерана по фамилии: узнать, где воевали участники ВОВ – список сайтов
Сегодня, 14:43ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
С помощью онлайн-сервисов можно найти солдата Великой отечественной войны по фамилии, а также выяснить, где он воевал, какие награды получил и где похоронен.

Список сайтов по поиску участников ВОВ

«Память народа»

https://pamyat-naroda.ru/

Это база данных всех участников ВОВ от Министерства обороны России. На сайте Фронтовика можно найти по фамилии, году рождения, а также в расширенном поиске по месту призыва и месту службы.

В досье каждого солдата указаны его личные данные, наградные листы, информация о захоронении. Также все желающие могут добавить фотографии и историю своего участника войны на сайте.

Фото:Медиахолдинг1Mi

«ОБД - Мемориал»

https://obd-memoriala.ru/

Это обобщенный банк данных Министерства обороны России. На сайте представлены архивы, фото, информация о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Солдата можно найти по фамилии, имени и году рождения.

«Подвиг народа»

https://pamyat-naroda.com/podvig-naroda/

Электронный банк документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Содержимое банка данных составляют документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, а именно наградные дела и документы по оперативному управлению боевыми действиями. В архиве есть данные о пропавших без вести, погибших, вернувшихся с Великой Отечественной войны.

Фото:Медиахолдинг1Mi

«Бессмертный полк»

https://www.moypolk.ru/search

На этом сайте можно найти сведения об участниках Великой Отечественной войны, в том числе тружениках тыла – живых, умерших, погибших и пропавших без вести.

На этом сайте можно самостоятельно найти информацию о военнослужащих. Вы можете увидеть сводный перечень погибших солдат, список военнопленных. В базе есть информация о сотнях военнослужащих.

«Бессмертный полк России»

https://www.polkrf.ru/baza-veteranov/veteran/search/

В базе можно найти ветерана, обратиться за помощью и самостоятельно добавить информацию о солдате.

Напомним, ранее Atas.info писал, какой официальный сайт «Бессмертный полк» 2022 – и в чем разница. Первое и официальное движение «Бессмертного полка» было организовано в 2012 году в Томске. Создатели придерживались определенной идеи на протяжении всего десятилетия. В 2015 году было создано еще одно движение – «Бессмертный полк России». Акцию поддерживают на федеральном уровне. С ним сотрудничают крупнейшие проекты.

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