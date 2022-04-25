Поиск ветерана по фамилии: узнать, где воевали участники ВОВ – список сайтов

Это база данных всех участников ВОВ от Министерства обороны России. На сайте Фронтовика можно найти по фамилии, году рождения, а также в расширенном поиске по месту призыва и месту службы.
В досье каждого солдата указаны его личные данные, наградные листы, информация о захоронении. Также все желающие могут добавить фотографии и историю своего участника войны на сайте.
Это обобщенный банк данных Министерства обороны России. На сайте представлены архивы, фото, информация о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Солдата можно найти по фамилии, имени и году рождения.
Электронный банк документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Содержимое банка данных составляют документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, а именно наградные дела и документы по оперативному управлению боевыми действиями. В архиве есть данные о пропавших без вести, погибших, вернувшихся с Великой Отечественной войны.
На этом сайте можно найти сведения об участниках Великой Отечественной войны, в том числе тружениках тыла – живых, умерших, погибших и пропавших без вести.
На этом сайте можно самостоятельно найти информацию о военнослужащих. Вы можете увидеть сводный перечень погибших солдат, список военнопленных. В базе есть информация о сотнях военнослужащих.
В базе можно найти ветерана, обратиться за помощью и самостоятельно добавить информацию о солдате.
Напомним, ранее Atas.info писал, какой официальный сайт «Бессмертный полк» 2022 – и в чем разница. Первое и официальное движение «Бессмертного полка» было организовано в 2012 году в Томске. Создатели придерживались определенной идеи на протяжении всего десятилетия. В 2015 году было создано еще одно движение – «Бессмертный полк России». Акцию поддерживают на федеральном уровне. С ним сотрудничают крупнейшие проекты.