Полный список улиц, которые перекроют 5, 7, 8 и 9 мая в Новосибирске

Полный список улиц, которые перекроют 5, 7, 8 и 9 мая в Новосибирске
Полный список улиц, которые перекроют 5, 7, 8 и 9 мая в Новосибирске
Сегодня, 18:33ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске 5, 7, 8 и 9 мая (День победы) перекроют некоторые дороги и улицы. В основном для репетиции парада Победы, а затем для его проведения.

Центральные улицы Новосибирска будут перекрывать четыре дня – 5, 7, 8 и 9 мая из-за репетиции военного парада и его проведения. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова на пресс-конференции в ТАСС.

Четверг, 5 мая

Данные дороги будут перекрыты с 17:30 до 22:30:

  • Красный проспект – участок от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
  • ул. Мичурина – участок от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
  • ул. Ядринцевская – участок от Красного проспекта до ул. Каменской;
  • ул. Орджоникидзе – участок от ул. Советской до ул. Каменской;
  • ул. Кирова – участок от ул. Восход до ул. Каменской;
  • Октябрьская магистраль – участок от ул. Каменской до Красного проспекта.

Суббота, 7 мая

С 07:00 до 12:30 перекроют следующие отрезки дорог:

  • Красный проспект – участок от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
  • ул. Мичурина – участок от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
  • ул. Ядринцевская – участок от Красного проспекта до ул. Каменской;
  • ул. Орджоникидзе – участок от ул. Советской до ул. Каменской;
  • ул. Кирова – участок от ул. Восход до ул. Каменской;
  • Октябрьская магистраль – участок от ул. Каменской до Красного проспекта.

Воскресенье, 8 мая

С 08:00 до 18:00 будет перекрыта улица Депутатская от Красного проспекта до улицы Серебренниковской. С 20:00 до 23:00 будет перекрыта улица Плахотского от улицы Станиславского до ул. Римского-Корсакова.

Понедельник, 9 мая

С 07:00 до 14:00 будут перекрыты следующие дороги:

  • Красный проспект от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
  • ул. Крылова от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • ул. Державина от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • ул. Фрунзе от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
  • Октябрьская магистраль от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;
  • ул. Кирова от ул. Каменской до ул. Восход.

С 07:00 до 23:00 нельзя будет проехать на автомобиле и по данным улицам:

  • Красный проспект от ул. Советской до ул. Фрунзе;
  • ул. Романова от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • ул. Потанинская от ул. Советской до Красного проспекта;
  • ул. Ядринцевская от Красного проспекта до ул. Каменской;
  • ул. Трудовая от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
  • ул. Орджоникидзе от ул. Советской до ул. Каменской;
  • ул. Ленина от площади Ленина до ул. Советской;
  • ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
  • ул. Щетинкина от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
  • ул. Максима Горького от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
  • ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта;
  • Октябрьская магистраль от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
  • ул. Октябрьская от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
  • ул. Коммунистическая от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
  • ул. Свердлова от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
  • ул. Спартака от ул. Советской до Красного проспекта;
  • ул. Сибревкома от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
  • ул. Каинская от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
  • Технический проезд от площади инженера Будагова до здания по адресу Обская, 2.

Напомним, что военные ЦВО уже занялись подготовкой к параду в честь Великой Отечественной войны. Этим занимается размещенное в Сибири общевойсковое объединение. Сейчас идет подготовка по формированию парадных расчетов, экипажей боевых машин, а также военной техники. Помимо этого, идут тренировки по строевой подготовке.

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