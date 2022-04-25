Полный список улиц, которые перекроют 5, 7, 8 и 9 мая в Новосибирске

В Новосибирске 5, 7, 8 и 9 мая (День победы) перекроют некоторые дороги и улицы. В основном для репетиции парада Победы, а затем для его проведения.

Центральные улицы Новосибирска будут перекрывать четыре дня – 5, 7, 8 и 9 мая из-за репетиции военного парада и его проведения. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова на пресс-конференции в ТАСС. Четверг, 5 мая Данные дороги будут перекрыты с 17:30 до 22:30: Красный проспект – участок от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

ул. Мичурина – участок от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

ул. Ядринцевская – участок от Красного проспекта до ул. Каменской;

ул. Орджоникидзе – участок от ул. Советской до ул. Каменской;

ул. Кирова – участок от ул. Восход до ул. Каменской;

Октябрьская магистраль – участок от ул. Каменской до Красного проспекта. Суббота, 7 мая С 07:00 до 12:30 перекроют следующие отрезки дорог: Красный проспект – участок от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

ул. Мичурина – участок от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

ул. Ядринцевская – участок от Красного проспекта до ул. Каменской;

ул. Орджоникидзе – участок от ул. Советской до ул. Каменской;

ул. Кирова – участок от ул. Восход до ул. Каменской;

Октябрьская магистраль – участок от ул. Каменской до Красного проспекта. Воскресенье, 8 мая С 08:00 до 18:00 будет перекрыта улица Депутатская от Красного проспекта до улицы Серебренниковской. С 20:00 до 23:00 будет перекрыта улица Плахотского от улицы Станиславского до ул. Римского-Корсакова. Понедельник, 9 мая С 07:00 до 14:00 будут перекрыты следующие дороги: Красный проспект от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

ул. Крылова от ул. Советской до ул. Мичурина;

ул. Державина от ул. Советской до ул. Мичурина;

ул. Фрунзе от ул. Советской до ул. Мичурина;

ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

Октябрьская магистраль от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

ул. Кирова от ул. Каменской до ул. Восход. С 07:00 до 23:00 нельзя будет проехать на автомобиле и по данным улицам: Красный проспект от ул. Советской до ул. Фрунзе;

ул. Романова от ул. Советской до ул. Мичурина;

ул. Потанинская от ул. Советской до Красного проспекта;

ул. Ядринцевская от Красного проспекта до ул. Каменской;

ул. Трудовая от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

ул. Орджоникидзе от ул. Советской до ул. Каменской;

ул. Ленина от площади Ленина до ул. Советской;

ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

ул. Щетинкина от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

ул. Максима Горького от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта;

Октябрьская магистраль от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

ул. Октябрьская от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

ул. Коммунистическая от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

ул. Свердлова от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

ул. Спартака от ул. Советской до Красного проспекта;

ул. Сибревкома от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

ул. Каинская от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

Технический проезд от площади инженера Будагова до здания по адресу Обская, 2. Напомним, что военные ЦВО уже занялись подготовкой к параду в честь Великой Отечественной войны. Этим занимается размещенное в Сибири общевойсковое объединение. Сейчас идет подготовка по формированию парадных расчетов, экипажей боевых машин, а также военной техники. Помимо этого, идут тренировки по строевой подготовке.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter