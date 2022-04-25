Полный список улиц, которые перекроют 5, 7, 8 и 9 мая в Новосибирске

Центральные улицы Новосибирска будут перекрывать четыре дня – 5, 7, 8 и 9 мая из-за репетиции военного парада и его проведения. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова на пресс-конференции в ТАСС.
Данные дороги будут перекрыты с 17:30 до 22:30:
С 07:00 до 12:30 перекроют следующие отрезки дорог:
С 08:00 до 18:00 будет перекрыта улица Депутатская от Красного проспекта до улицы Серебренниковской. С 20:00 до 23:00 будет перекрыта улица Плахотского от улицы Станиславского до ул. Римского-Корсакова.
С 07:00 до 14:00 будут перекрыты следующие дороги:
С 07:00 до 23:00 нельзя будет проехать на автомобиле и по данным улицам:
Напомним, что военные ЦВО уже занялись подготовкой к параду в честь Великой Отечественной войны. Этим занимается размещенное в Сибири общевойсковое объединение. Сейчас идет подготовка по формированию парадных расчетов, экипажей боевых машин, а также военной техники. Помимо этого, идут тренировки по строевой подготовке.