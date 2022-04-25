Пропавшего подростка из Барнаула ищут в Новосибирской области

Пропавшего подростка из Барнаула ищут в Новосибирской области
Пропавшего подростка из Барнаула ищут в Новосибирской области
Сегодня, 08:51ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Молодой человек пропал почти неделю назад. В воскресенье, 24 апреля появилась информация о вероятном местонахождении в Новосибирске.

В Новосибирской области начали поиски пропавшего 17-летнего подростка из Барнаула. Об этом передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Уточняется, что местонахождения Руслана Абушкевича неизвестно с 19 апреля 2022 года. Он пропал в Алтайском крае почти неделю назад. 24 апреля молодого человека стали разыскивать в Новосибирской области, потому что появилась соответствующая информация о вероятном местонахождении.

Приметы молодого человека: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, чёрно-белые волосы до плеч и тёмно-карие глаза. В момент пропажи юноша был одет в синюю джинсовую куртку, тёмно-синие джинсы, розовую футболку и серые кроссовки. С собой у него был чёрный рюкзак.

Волонтеры просят дать любую информацию о пропавшем Руслане. Телефон горячей линии отряда: 8 800 700 54 52. Также можно позвонить на номер 112.

Напомним, также в Новосибирской области пропала 61-летняя пенсионерка из Казахстана. Лариса Шкарупа исчезла 16 апреля. Она приехала в гости к родственникам в город Бердск. Как рассказали волонтеры, пенсионерка вышла из дома в неизвестном направлении. По городу она не ориентируется.

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