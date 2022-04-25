В Новосибирской области от укусов клещей пострадали 44 человека

В Новосибирской области от укусов клещей пострадали 44 человека
В Новосибирской области от укусов клещей пострадали 44 человека
Сегодня, 12:10ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Сезон активности клещей начался в регионе из-за потепления.

Специалисты зафиксировали 44 случая укусов клещей в Новосибирской области с 18 по 24 апреля. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном заседании в областном правительстве 25 апреля.

С начала сезона активности членистоногих 14 человек покусали в Новосибирске и Искитимском районе. Всего клещей сняли с 44 сибиряков за прошедшую неделю.

Александр Щербаков заявил, что резкая активность клещей связана с наступлением жары в регионе. Специалисты призывают дачников и отдыхающих в лесу соблюдать осторожность.

Напомним, ранее Atas.info писал о мастерицы драгоценных украшений из Новосибирска Анастасии, которая стала жертвой энцефалитного клеща.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы