Все выплаты чернобыльцам – размеры пособий в 2022 году

Чернобыльцам в России положена ежемесячная денежная выплата, а также разовая к 26 апреля. В этот день отмечают Международный день памяти пострадавшим и погибшим при техногенной катастрофе на ЧАЭС. В материале Atas.info рассказываем, какие пособия предусмотрены по категориям.

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС, пострадавшим и проживающим в техногенной зоне людям, включая их детей и последующие поколения положены выплаты по линии ПФР. В 2022 году пособия проиндексировали на 8,4%. Кому положена ежемесячная выплата: - Инвалидам-чернобыльцам - Ликвидаторам в 1986-1987 гг. - Участникам работ на объекте «Укрытие» - Несовершеннолетним детям, имеющим болезни в результате катастрофы и следующим поколениям - Облучившимся полицейским, военным, пожарным Этой категории лиц положено пособие в размере 3164, 22 рублей. - Ликвидаторам 1988-1990 гг. - Эвакуированным людям в 1986 году Этой категории положены 2533 рубля в месяц Также на выплату 1582,12 рубля претендуют дети проживающие в зоне отселения либо переселенные. Несовершеннолетним, проживающим в зоне с льготным статусом положены 950,91 руб., а взрослым - 633,24 руб. Кроме того, две ежемесячные выплаты получают инвалиды-чернобыльцы 1,2,3 групп. Для 1-й выплата составляет 4430 рублей, для 2-й – 3164 рубля, 3-й начисляют 2533 рубля. Кроме того, в России получают единовременную компенсацию за вред, нанесенный здоровью в результате аварии на ЧАЭС или на ПО «Маяк». Также имеют право на ежегодную выплату инвалиды вследствие участия в действиях ПОР, ветераны ПОР. Инвалидам 1 группы перечисляют 27 869,72 рублей, 2-й – 19 508,82 рублей, 3-й – 13 934,90 рубля.

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