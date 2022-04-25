Все выплаты чернобыльцам – размеры пособий в 2022 году

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС, пострадавшим и проживающим в техногенной зоне людям, включая их детей и последующие поколения положены выплаты по линии ПФР. В 2022 году пособия проиндексировали на 8,4%.
Кому положена ежемесячная выплата:
- Инвалидам-чернобыльцам
- Ликвидаторам в 1986-1987 гг.
- Участникам работ на объекте «Укрытие»
- Несовершеннолетним детям, имеющим болезни в результате катастрофы и следующим поколениям
- Облучившимся полицейским, военным, пожарным
Этой категории лиц положено пособие в размере 3164, 22 рублей.
- Ликвидаторам 1988-1990 гг.
- Эвакуированным людям в 1986 году
Этой категории положены 2533 рубля в месяц
Также на выплату 1582,12 рубля претендуют дети проживающие в зоне отселения либо переселенные. Несовершеннолетним, проживающим в зоне с льготным статусом положены 950,91 руб., а взрослым - 633,24 руб.
Кроме того, две ежемесячные выплаты получают инвалиды-чернобыльцы 1,2,3 групп. Для 1-й выплата составляет 4430 рублей, для 2-й – 3164 рубля, 3-й начисляют 2533 рубля.
Кроме того, в России получают единовременную компенсацию за вред, нанесенный здоровью в результате аварии на ЧАЭС или на ПО «Маяк». Также имеют право на ежегодную выплату инвалиды вследствие участия в действиях ПОР, ветераны ПОР. Инвалидам 1 группы перечисляют 27 869,72 рублей, 2-й – 19 508,82 рублей, 3-й – 13 934,90 рубля.