Все выплаты чернобыльцам – размеры пособий в 2022 году

Все выплаты чернобыльцам – размеры пособий в 2022 году
Все выплаты чернобыльцам – размеры пособий в 2022 году
Сегодня, 11:51ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Чернобыльцам в России положена ежемесячная денежная выплата, а также разовая к 26 апреля. В этот день отмечают Международный день памяти пострадавшим и погибшим при техногенной катастрофе на ЧАЭС. В материале Atas.info рассказываем, какие пособия предусмотрены по категориям.

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС, пострадавшим и проживающим в техногенной зоне людям, включая их детей и последующие поколения положены выплаты по линии ПФР. В 2022 году пособия проиндексировали на 8,4%.

Кому положена ежемесячная выплата:

- Инвалидам-чернобыльцам

- Ликвидаторам в 1986-1987 гг.

- Участникам работ на объекте «Укрытие»

- Несовершеннолетним детям, имеющим болезни в результате катастрофы и следующим поколениям

- Облучившимся полицейским, военным, пожарным

Этой категории лиц положено пособие в размере 3164, 22 рублей.

- Ликвидаторам 1988-1990 гг.

- Эвакуированным людям в 1986 году

Этой категории положены 2533 рубля в месяц

Также на выплату 1582,12 рубля претендуют дети проживающие в зоне отселения либо переселенные. Несовершеннолетним, проживающим в зоне с льготным статусом положены 950,91 руб., а взрослым - 633,24 руб.

Кроме того, две ежемесячные выплаты получают инвалиды-чернобыльцы 1,2,3 групп. Для 1-й выплата составляет 4430 рублей, для 2-й – 3164 рубля, 3-й начисляют 2533 рубля.

Кроме того, в России получают единовременную компенсацию за вред, нанесенный здоровью в результате аварии на ЧАЭС или на ПО «Маяк». Также имеют право на ежегодную выплату инвалиды вследствие участия в действиях ПОР, ветераны ПОР. Инвалидам 1 группы перечисляют 27 869,72 рублей, 2-й – 19 508,82 рублей, 3-й – 13 934,90 рубля.

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