Где и почему не дали горячую воду в Новосибирске после 24 мая 2022 сообщили в СГК

Горячее водоснабжение так и не вернулась 24 мая в некоторые дома Новосибирска. В Сибирской генерирующей компании объяснили это тем, что дефекты на трубопроводе не удалось починить во время.

В СГК пообещали вернуть горячую воду в жилые дома уже сегодня. Если возникнут какие-либо проблемы, то они готовы рассмотреть обращения жителей.

В связи с этим горячее водоснабжение так и не было возвращено в жилые дома после 24 мая, но долго это не продлится.

«Рабочим потребовалось немного больше времени, чтобы устранить сильные дефекты на трубопроводе», - уточнили в пресс-службе СГК.

Горячее водоснабжение так и не вернулась 24 мая в некоторые дома Новосибирска. В Сибирской генерирующей компании объяснили это тем, что дефекты на трубопроводе не удалось починить во время.

Список улиц, где должны включить горячую воду уже сегодня:

Зона ТЭЦ-5:

в Заельцовском районе: ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону р.Обь, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, С. Молодежи, Ельцовская, Д.Ковальчук, Галущака. в Железнодорожном районе: ул. Железнодорожная, ул. 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, ул. Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского).

в Центральном районе: ул. Н.Островского, Писарева, Кольцова, Д.Бедного, Алейская, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О.Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали). Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), М.Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская от Горького до Депутатской.

в Дзержинском районе: ул. Н.Островского, Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Б. Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.

Зона ТЭЦ-4:

улицы Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А.Невского, Б.Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, 2-й переулки.