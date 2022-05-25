«Извращенцы - это деньги»: Бывшая вебкам-модель из Новосибирска рассказала о работе

Девушка родилась в Нижневартовске – это город в России, который расположен в Ханты-Мансийском автономном округе. Он находится в 2 тысячах километрах от Новосибирска.
Гере сейчас 27 лет, но уехала из своего родного края в Новосибирск она еще четыре года назад и изначально хотела стать флористом. Некоторое время она действительно стажировалась и обучалась флористике, но денег ей не хватало даже на съем квартиры.
В Нижневартовске девушка успела в свое время выучиться на бухгалтера, но эта профессия не пришлась ей по душе – она даже ни дня не работала на такой должности, ибо не любила бюрократию.
Переломный момент, когда она решила начать раздеваться на камеру, работая вебкам-моделью, произошел спустя два года «выживания» в мегаполисе.
Гера Штильц в 2020 году уже знала, что такое вебкам – она смотрела про это ролики в интернете и в тот момент начала самый тренд такой работы, когда девушки толпами шли на эту работу, мечтая заработать миллионы.
«Я решилась туда пойти, потому что у меня никогда не было комплексов и табу. У меня очень жесткий характер, поэтому я не испытывала какого-либо стеснения – я шла туда исключительно за большими деньгами», - сказала бывшая вебкамщица.
Свой первый день она запомнила полностью. Первым делом она позвонила в специальное агентство, которое нашла в интернете, а там её перенаправили на администратора, которая пригласила её побеседовать в McDonald’s на Красном проспекте.
«Я пришла туда раньше назначенного времени, чтобы увидеть, как выглядит мой администратор – переживала, что это какой-то обман. В скором времени зашла молодая и красивая девушка с ключами от Mercedes-Benz и позвонила мне, тогда я без раздумий села к ней за стол. Она сходу начала спрашивать у меня возраст, кто я и почему решила работать в такой сфере, готова ли я раздеваться, где живу и прочие моменты», - вспоминает события того дня Гера.
Администратор Ирина объяснила самые простые вещи, что извращенцы – это деньги, а также то, что девушке нужно будет много общаться, устраивать эротические шоу и придерживаться образа жесткой девушки в стиле БДСМ, потому что она по голосу и типажу подходила только на такое.
Дальше они поехали вместе в саму студию, которая оказалась обычной квартирой, но с очень ламповой атмосферой – теплый свет, белое оформление стен и мебели, там было такое чувство, что приходишь в свой очень уютный дом. Там сразу встретились несколько девушек, которые ходили в обычных домашних халатах и весело что-то обсуждали – «Мне сразу все понравилось, потому что там чувствовалось спокойствие», - подметила девушка.
«Мне дали заполнить небольшую анкету, где необходимо было указать, что я не приемлю в сексуальном плане, где я проживаю, в какие часы желаю работать и т.д. Работать нужно было 8 часов в день, но можно и больше, если есть такое желание. Еще нужно знание английского языке, если его нет, то приставляют админа, который будет переводить и сам отвечать на сообщения, но тогда ему прилагается определенный процент от стрима», - рассказала бывшая веб-модель.
Гере предложили начать первый рабочий день сразу, как ей сделают аккаунт на нескольких сайтах. Она согласилась, тогда её и привели в светлую-розовую комнату, дали освоиться и также показали, как работают остальные девчонки – «Почти все из них сидели полуголые и общались с мемберами [зрителями], но одна уже занималась самоудовлетворением, а из её комнаты даже слышались стоны», - подчеркнула она.
В итоге у неё еще несколько раз попросили ответить – точно ли она хочет работать, вернется ли она еще сюда, на что она и ответила, что готова. Она со всеми попрощалась и пошла домой, а спустя трое суток её уже пригласили на первый рабочий день, ведь почти на всех нужных сайтах регистрация была пройдена.
«Я хорошо помылась, накрасилась, пошло оделась и пошла в студию. Меня сразу проводили в мою комнату, предложили выпить чай/кофе и уже начинать. Я отказалась чаепития и захотела сразу приступить, но мне еще рассказали о нескольких правилах – нельзя курить на стриме, выпивать алкоголь, материться и осуждать мемберов. Также, если человек заплатил за что-то из «меню», то я должна обязательно это выполнить, ведь деньги ему уже никто не вернет, а аккаунт могут заблокировать», - сказала Гера.
Девушку переодевать не стали, потому что она и так пришла в кожанной юбке и пошловатом наряде, но выдали ей плетку, фаллоимитатор, интимную смазку и другие приспособления. Комната закрылась и она осталась только на связи по интернету с админом, который должен будет переводить все тексты на английском языке.
«Включилась трансляция, а я сначала даже не понимала, что мне нужно делать. Сразу же начали писать извращенцы на английском языке типо «Какая ты жесткая, хочу вылизать тебе ноги» или о том, что хотят получить от меня наказание. Я понимала, что мне нужно что-то делать и решили сначала показать грудь, что и произвело впечатление на моих немногочисленных зрителей. Они начали кидать токены [валюта вебкам-сайтов], чтобы я показала свою попу, а затем шлепнула по ней или некоторые хотели, чтобы я посмотрела на их половой орган, пока они занимаются мастурбацией – это все тоже платно», - историей первого дня поделилась бывшая вебкамщица.
Остальной остаток дня прошел для неё очень легко – ей пришлось в некоторые моменты заниматься самоудовлетворением, но удовольствия от этого она не получала, все только ради денег. Также она в тот же день испробовала все интимные игрушки – стеснения не было никакого, она как будто уже 100 лет работала в вебкаме. В конце рабочего дня её похвалили и сказали, что она хорошо поработала для первого дня, но слишком быстро раздевалась, не дразнила мемберов.
Гера Штильц проработала вебкам-моделью почти год, но с перерывами – она иногда уходила, чтобы отдохнуть или просто посидеть дома. За это время девушка успела познакомиться с успешными вебкам-моделями, которые действительно много зарабатывали и часто отдыхали в клубах.
Средний возраст девушек в такой студии от 18 до 30 лет. Больше всего приходят работать молодые студентки, которые хотят лучшей жизни, но часто они уходят уже после первого рабочего дня, потому что стесняются или понимают, что они не будут просто так показывать свои части тела и получать за это миллионы.
«Происходило в моей «карьере» разное, но тогда я на это внимания и не обращала. Например, попадались извращенцы, которые хотели, чтобы я писалась. Предлагали купить мои трусики за 5 тысяч рублей, а некоторые и вовсе предлагали со мной БДСМ-практику за 50 тысяч рублей на ночь», - говорит бывшая вебкам-модель.
БДСМ-практика – это когда девушка создает образ жестокой госпожи, а затем наказывает мужчину разными способами и унижает, все это происходит дома. Однако такое категорически запрещено, нельзя выдавать свои контактные данные мемберам, иначе может настигнуть блокировка.
Самое проблемное, что может произойти на такой работе - это слив личных данных родителям, родственникам или друзьям, которые не знают о работе девушки в вебкаме. Поэтому, если туда кто-то пойдет работать, то нужно знать, что рано или поздно данные о работе будут переданы родным.
Обеденный перерыв тоже был – 30 минут в день. Можно было приходить на кухню и даже приготовить себе поесть или попить чай/кофе с бесплатными конфетами и печеньками.
Девушка ушла с работы вебкам-модели из-за усталости и лени – она хочет немного посидеть дома, отдохнуть от всего этого, а затем возможно снова вернется.
Заработок у всех девушек разный. Он зависит от возможностей девушек – на что она готова, а также от внешности и даже рабочих часов. Есть вебкамщицы, которые зарабатывают 200 тысяч рублей в месяц, но они выполняют почти любые пожелания мемберов, а есть и те, которые будут получать 60-70 тысяч рублей.
«Если зарабатываешь 30 тысяч рублей, то могут даже уволить, потому что такой заработок очень маленький. Я получала в среднем 70-80 тысяч рублей в месяц, но могла и больше, просто я очень ленилась», - поделилась информацией о заработке Гера.
Многие девушки на заработанные деньги учат английский язык, покупают хороший компьютер, вебкамеру и обустраивают свою квартира, а затем начинают работать уже на себя. Так можно будет получать намного больше, но придется тратиться иногда на продвижение своей трансляции и регистрировать новые аккаунты, а затем уже на них набирать подписчиков.
Заработную плату платят раз в две недели, но изначально они приходят в долларах, а затем эту валюту конвертируют в рубли.
Девушек никогда не обманывают в деньгах и платят ровно тот процент, который они заработали – это 40-50% от заработанных своим телом денег.
Происходящее в мире никак не затронуло работу вебкам-моделей – они точно так же работают и даже не интересуются новостной повесткой. Как сейчас конвертируют доллары в рубли – девушке неизвестно, но понятно точно, что у них все хорошо.
Вебкам-модель – это человек, который транслирует в интернете прямую трансляцию с веб-камеры. Вебкам-модель часто совершает эротические действия, такие как раздевание, мастурбация или половые акты в обмен на деньги.