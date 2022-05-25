«Извращенцы - это деньги»: Бывшая вебкам-модель из Новосибирска рассказала о работе

«Включилась трансляция, а я сначала даже не понимала, что мне нужно делать. Сразу же начали писать извращенцы на английском языке типо «Какая ты жесткая, хочу вылизать тебе ноги» или о том, что хотят получить от меня наказание. Я понимала, что мне нужно что-то делать и решили сначала показать грудь, что и произвело впечатление на моих немногочисленных зрителей. Они начали кидать токены [валюта вебкам-сайтов], чтобы я показала свою попу, а затем шлепнула по ней или некоторые хотели, чтобы я посмотрела на их половой орган, пока они занимаются мастурбацией – это все тоже платно», - историей первого дня поделилась бывшая вебкамщица.