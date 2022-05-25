Новосибирские пляжи начали подготавливать к купальному сезону 2022 года

Водолазы приступили к обследованию дна пляжей для открытия купального сезона в 2022 году. Дата открытия купальных мест пока неизвестна.

Мэрия Новосибирска предупредила, что в настоящее время купаться в любых водоемах еще запрещено, несмотря на жаркую погоду и теплую воду – река Обь прогрелась уже до 18-20 градусов. В первую очередь будет обследован пляж «Бугринская роща», а затем проверят Обское море, но пока там убирают мусор вручную, ибо воды прибыли мало. Рекомендуется не посещать пляжи до момента полного обследования, ведь часто на дне водоемов находят бочки, стекло, деревья и прочие вещи, которые могут не только травмировать, но и даже привести к летальному исходу.

Всего в этом году в Новосибирске будет открыто шесть пляжей. В парке культуры и отдыха «У моря Обского» будут открыты пляжи «Детский», «Каменный», «Бумеранг» и «Галечный», на обском водохранилище – пляж «Звезда», а в нижнем бьефе Оби – пляж «Бугринская роща».

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