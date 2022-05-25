Путин обсудит с Госсоветом 25 мая повышение МРОТ, пенсий и зарплат бюджетников

Путин обсудит с Госсоветом 25 мая повышение МРОТ, пенсий и зарплат бюджетников
Путин обсудит с Госсоветом 25 мая повышение МРОТ, пенсий и зарплат бюджетников
Сегодня, 15:14ОбществоФото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин проведет заседание Госсовета, где, как ожидается, будет объявлен размер повышения социальных выплат, в том числе, зарплат бюджетников, пенсий и социальных пособий, привязанных к размеру МРОТ. О необходимости внеплановой индексации выплат глава государства заявил еще 16 марта

Владимир Путин в ходе заседания Госсовета 25 мая обсудит с губернаторами и представителями профильных министерств возможность увеличения различных социальных выплат. По словам помощника президента России Максима Орешкина, по итогам заседания ожидается принятие решения об увеличении МРОТ, пенсий и зарплат работников бюджетной сферы.

Кроме того, как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, в ходе заседания Госсовета будет предложено индексировать и выплаты по социальным контрактам. Это мера поддержки людей, потерявших работу, на время поиска нового места, либо на время профессионального переобучения. Кроме того, предполагается дать регионам больше самостоятельности в определении размера выплаты по социальному контракту.

В прямом эфире трансляцию с заседания Госсовета будут вести федеральные телеканалы.

О необходимости индексации социальных выплат Владимир Путин заявил 16 марта текущего года. Федеральному правительству было поручено рассчитать точные параметры увеличения МРОТ, прожиточного минимума, пенсий и зарплат в бюджетной сфере.

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