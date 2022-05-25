Речь Путина на Госсовете 25 мая 2022: где и во сколько смотреть трансляцию

Речь Путина на Госсовете 25 мая 2022: где и во сколько смотреть трансляцию
Речь Путина на Госсовете 25 мая 2022: где и во сколько смотреть трансляцию
Сегодня, 14:38ОбществоФото: kremlin.ru
Предполагается, что в ходе заседания глава государства выступит с обращением к россиянам и сделает заявление об индексации социальных выплат. О грядущем повышении пособий, зарплат и пенсий Владимир Путин заявил еще в середине марта, однако никакой конкретики до сих пор неизвестно

Президент России Владимир Путин сегодня, 25 мая, примет участие в заседании Государственного Совета Российской Федерации. Начало заседания запланировано на 15.00 по московскому времени (19.00 нск). Прямую трансляцию заседания будут вести федеральные телеканалы. Возможно, что время начала трансляции может быть сдвинуто на более поздний срок из-за возможной задержки главы государства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что основной темой заседания Госсовета станет обсуждение различных аспектов социальной политики в России. В первую очередь, от Владимира Путина ждут обращения к жителям страны, в котором он объявит сроки и точный размер повышения социальных выплат и зарплат бюджетников.

По мнению депутата Государственной Думы от Новосибирской области Рената Сулейманова, увеличение выплат на 10% может быть назначено с 1 июня.

Владимир Путин дал поручение правительству подготовить дополнительную индексацию зарплат бюджетников и МРОТ еще 16 марта. По данным Центробанка в конце апреля инфляция достигла уровня 17.8%, по прогнозам к концу текущего года этот показатель может достичь 23%.

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