РЭО профинансирует создание 3 объектов обращения с ТКО в Вологодской области

РЭО профинансирует создание 3 объектов обращения с ТКО в Вологодской области
РЭО профинансирует создание 3 объектов обращения с ТКО в Вологодской области
Сегодня, 01:41ОбществоФото: reo.ru
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали дорожную карту по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Стоимость проекта — 2,7 миллиарда рублей.

Также во время встречи, которая состоялась в ходе рабочей поездки Буцаева в Вологодскую область, был составлен план рекультивации свалки на улице Мудрова в Вологде. Об этом сообщает телеканал «360tv».

Рассказывая о поездке, Денис Буцаев сообщил, что в качестве части плана по созданию объектов в сфере обращения с ТКО в Вологодской области им в сотрудничестве с Олегом Кувшинниковым был составлен инвестиционный проект. Согласно ему, до конца 2025 года в регионе на основе концессионного соглашения возведут три комплекса по обращению с отходами общей мощностью 245 тысяч тонн. Так, в Великоустюгском районе появится объект с комплексом для сортировки мусора и площадкой для компостирования мощностью 50 тысяч тонн в год. Проект обойдется в 400 миллионов рублей. В районе Череповца построят аналогичный объект мощностью не менее 100 тысяч тонн и стоимостью два миллиарда рублей. Объект будет включать площадку накопления ТКО, участок компостирования органических отходов и отсева ТКО суммарной мощностью 30-50 тысяч тонн в год. В его составе также будет полигон ТКО общей вместимостью не менее трех миллионов тонн. В рамках концессионного соглашения начнут строить полигон ТКО мощностью 150 тысяч тонн в год, вмещающий полтора миллиона тонн отходов.

Третий запланированный объект — станция сортировки мусора в Сокольском районе стоимостью 300 миллионов рублей и мощностью 45 тысяч тонн. Общий объем вложений в проект составит 2,7 миллиарда рублей: 95% из них могут быть профинансированы за счет размещения облигаций ППК «РЭО».

Предполагаемый объем инвестиций составит два миллиарда рублей. Проект обеспечит регионам 130−160 рабочих мест. Размещение частной концессионной инициативы запланировано на июнь 2022 года.

Ожидается, что проектную документацию разработает РЭО. Он же осуществит комплексные изыскания.

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