Жара продержится в Новосибирске до 31 мая

В Новосибирске жаркая погода будет держаться еще почти неделю – до 31 мая. С июня возможно похолодание и дожди, но точно пока неизвестно.

В ближайшее время осадков не ожидается – воздух будет сухой и жаркий. Вероятнее всего дожди прольются в Новосибирске в начале июне, но не факт. Ветра сильно тоже не будет – до 8 метров в секунду, но могут быть порывы до 14 м/с. В четверг, 26 мая, в Новосибирске ожидается тепло до +17 градусов ночью, днем будет намного жарче – до +29 градусов. В следующие два дня ночью будет немного холоднее – до +14 градусов, а вот днем тоже жара до +27. По области будет еще большая жара – до +31 градуса, а 28 числа до +29.

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