Где продают алкоголь в День города в Новосибирске 26 июня 2022

Алкогольные напитки будет запрещено продавать 26 июня в местах большого скопления людей – это там, где будут проходить определенные мероприятия, концертные программы и другое.
Понять, где можно купить спиртное, можно, если посмотреть на карту запретов. Там определены красным цветом границы, где вы точно не сможете приобрести желаемое. Однако если уйти за эту территорию, то там вы без проблем купите алкоголь.
Сухой закон будет действовать на следующих улицах:
Стоит отметить, что торговые точки, которые продолжат в тех местах продавать алкоголь, будут наказаны штрафными санкциями. При этом многих это не останавливает, поэтому в прошлые года часто фиксировалась незаконная продажа спиртных напитков.