Где продают алкоголь в День города в Новосибирске 26 июня 2022

Продажа алкоголя будет приостановлена в воскресенье, 26 июня из-за празднования Дня города в Новосибирске. Однако запрет будет действовать не везде. Где можно будет купить спиртное – в материале Atas.info.

Алкогольные напитки будет запрещено продавать 26 июня в местах большого скопления людей – это там, где будут проходить определенные мероприятия, концертные программы и другое. Где продают алкоголь на День города 26 июня 2022 года в Новосибирске Понять, где можно купить спиртное, можно, если посмотреть на карту запретов. Там определены красным цветом границы, где вы точно не сможете приобрести желаемое. Однако если уйти за эту территорию, то там вы без проблем купите алкоголь. Сухой закон будет действовать на следующих улицах: на территории, ограниченной улицами Алейской, Планетной, Крылова, Ипподромской и проспектом Дзержинского;

в квадрате между улицами Громова и Зорге;

на Аникина, Обогатительной, Оловозаводской, Саввы Кожевникова;

в границах улиц Степной, Петропавловской, Котовского, Широкой, Ватутина, Пархоменко, Римского-Корсакова;

на участке, включающем Речной вокзал, метро «Октябрьская» и площадь Пименова — почти до улицы Лескова;

на территории, ограниченной Первомайской, Качалова, Эйхе и Героев Революции;

в границах улиц Молодости, Гидромонтажной, Энгельса, Нагорной, Сердюкова, Приморской;

на улице Ильича, Цветном и Весеннем проездах;

в квадрате между улицами Дуси Ковальчук, Ипподромской, Писарева и Нарымской;

на проспектах Академика Лаврентьева и Строителей, улицах Николаева, Полевой, Российской. Стоит отметить, что торговые точки, которые продолжат в тех местах продавать алкоголь, будут наказаны штрафными санкциями. При этом многих это не останавливает, поэтому в прошлые года часто фиксировалась незаконная продажа спиртных напитков.

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