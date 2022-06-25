Мэра Новосибирска Локтя попросили помочь с трусами и носками военным

Из письма следует, что военным необходимы носки, трусы, влажная туалетная бумага, сигареты, продукты и средства гигиены. Это послание датировано 14 июня 2022 годом.
Власти Новосибирска неоднократно сообщали, что гуманитарными сборами занимаются районные муниципалитеты. Что указано в письме тоже могут начать собирать, но не на бюджетные деньги.
Напомним, с гуманитарной миссией в Донбасс ещё весной отправились общественники из Новосибирска Антонов и Носов. Недавно они рассказывали, что на "гумке" в Сети наживаются мошенники.