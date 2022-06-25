Новосибирские клиники придумали, как вернуть в Россию иностранных пациентов

Новосибирские клиники придумали, как вернуть в Россию иностранных пациентов
Новосибирские клиники придумали, как вернуть в Россию иностранных пациентов
Вчера, 11:33ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске клиники начнут лечить пациентов по международным стандартам

Новосибирские клиники получают международные сертификаты для лечения иностранцев. Большую часть затрат на это компенсируют из бюджета области.

С начала спецоперации в России сократилось число заграничных пациентов, теперь Минздрав хочет это исправить. Как рассказали в сети многопрофильных клиник для семьи «1+1», многие больницы региона начали готовятся получить международные сертификаты. Таким образом, в страну будут привлекать иностранных пациентов.

«Это позволит увеличить количество зарубежных контрактов, а также рентабельность клиник. При этом, область компенсирует из бюджета 80% расходов на получение сертификатов», - рассказала Atas.info директор клиники «1+1» Татьяна Тищенко.

Как отметил президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев, российские клиники будут подписывать контракты с иностранными страховыми. Так в нашу страну начнут прибывать на лечение пациенты из ЕАЭС и других стран.

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