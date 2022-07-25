Летучая мышь-шалунишка прорыла тоннель в многоэтажке Новосибирска и улеглась в ванне

Пушистая летучая мышь прорыла тоннель в квартиру дома в Новосибирске

В Новосибирске местная жительница нашла в своей квартире незваного гостя – маленькую летучую мышь. Только попало в дом животное не случайно –мышь рыла какое-то время тоннель.

Об этом женщина рассказала Atas.info, перед этим опубликовав фотографии в группе «Чистая Слобода». По словам сибирячки, она заметила в своей квартире на улице Титова №256 летучую мышь. Животное поселилось прямо перед ванной. Незваная гостья прорыла нору в доме и затаилась. «…Я обнаружила летучую мышь у себя в ванной, она ползла под трубами воздуховода. Мы с мужем заметили, что она как-то прорыла нору под трубой унитаза, по-другому она не оказалась бы у нас в ванной. Благо я не одна живу, с мужем… В общем, в течение часа он пытался поймать летучую мышь, она то летала, то убегала, да и ловить такое существо страшно. Но поймали и отпустили на улицу», – поделилась женщина. Однако горожанка объяснила, что летучие мыши не опасны. При ее поимке важно следить, чтобы животное не укусило и не поцарапало, так как является переносчиком болезней. В остальном бояться мышь не стоит. Главное, отпустить ее целой на волю.

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