Модульбанк и JoomPro: Создан сервис для безопасных закупок в Китае

Появился новый продукт для продавцов на маркетплейсах, который разработал первый банк для бизнесменов Модульбанк совместно с первым оптовым маркетплейсом для закупки продукции из Китая под ключ JoomPro.

В рамках опции «Маркетплейс» клиентам JoomPro будут предоставлены кредиты на закупку товаров до десяти миллионов рублей сроком на два года. Ставка составит от 5,5% до 12% годовых, а беспроцентный период — 55 дней. При этом сотрудники JoomPro помогут клиентам подобрать товары и проверенных поставщиков, а также оформить заявку, пройти таможню и дать скидку на будущую закупку для компенсации процентов по кредиту. Об этом пишет newsnn.ru. Кредит будет оформлен в качестве возобновляемой кредитной линии. Можно один раз взять кредит и погашать задолженность, а можно воспользоваться лимитом на постоянной основе. Основным условием является то, что деньги можно тратить только на закупку товаров. Как сообщил коммерческий директор JoomPro Олег Ерохин, маркетплейс стал одним из проверенных партнеров Модульбанка. Данное предложение, которое было разработано совместными усилиями, позволяет бизнесменам получить кредит на удобных условиях, что делает бизнес, основанный на закупках китайских товаров, еще более привлекательным и доступным. Особенные условия JoomPro позволяют оценить пользователям опции «Маркетплейс» достоинства закупок под ключ. При этом компания предоставит всем желающим консультацию в выборе поставщиков. В свою очередь член правления Модульбанка Павел Семенов отмечает, что в Модульбанке постоянно создаются сервисы и продукты, которые помогают предпринимателям развивать свое дело и повысить маржинальность. Китайский рынок является одним из самых интересных мест для бизнесменов, работающих на маркетплейсах. Хотя этот регион считается рисковым и сложным. Благодаря партнерству с JoomPro селлеры существенно сокращают риски при закупках. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо открыть счет в Модульбанке, а также подключить опцию «Маркетплейс». Максимальная сумма компенсации процентов от JoomPro — 200 тысяч рублей, при этом максимальная скидка на заказ составит пять процентов.

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