Молодые люди устроили танцы на крыше внедорожника в центре Новосибирска

Молодые люди устроили танцы на крыше внедорожника в центре Новосибирска
Молодые люди устроили танцы на крыше внедорожника в центре Новосибирска
Вчера, 09:25ОбществоФото: АСТ-54

Мужчина станцевал с девушкой на крыше внедорожника в центре Новосибирска

В воскресенье, 24 июля в Новосибирске заметили двух танцующих молодых людей. Все бы ничего, но танцевали они на крыше черного внедорожника посреди дороги, что крайне не понравилось другим участникам движения — очевидцы начали жаловаться на них в соцсетях.

Об инциденте Atas.info рассказали проезжающие мимо автомобилисты. По их словам, мужчина и девушка на Красном проспекте забрались на свой автомобиль и устроили «дискотеку».

«На пересечении Красного проспекта и Достоевского произошла дискотека на крыше внедорожника Hummer H2», — поделились сибиряки.

"Скорее всего они снимали клип", - рассказал в беседе с Atas.info Николай.

В итоге неравнодушные вызвали на место полицию. О дальнейшем развитии истории — неизвестно.

Однако многие жители Новосибирска обвинили тех, кто пожаловался на молодых людей. По словам комментаторов группы «АСТ-54», ничего предрассудного они не делали — не мешали другим автомобилям и не создавали аварийную ситуацию. Сибиряки просто развлекались, и выглядело это очень мило.

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