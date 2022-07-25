Названо число парковок и туалетов на авиашоу-2022 в Новосибирске

Названо число парковок и туалетов на авиашоу-2022 в Новосибирске
Названо число парковок и туалетов на авиашоу-2022 в Новосибирске
Вчера, 16:13ОбществоФото: aeromochische.ru
Организаторы подготовят парковочные места и развернут общественные туалеты на аэродроме «Мочище» в Новосибирске для гостей авиашоу. Об этом рассказал Atas.info руководитель ООО «Геликоптер» Александр Осокин.

«Парковочных мест у нас на 8-9 тысяч автомобилей, при этом обычно приезжают около 5 000 машин. Если их будет чуть больше, поселим однозначно – с парковкой проблем не будет. Кроме того, будет работать около 50 человек парковщиков», - заверил Александр Николаевич.

В 2022 году на авиафестивале в Мочище ожидают около 100 тысяч посетителей. И для их удобства также развернут на площадке общественные туалеты.

«Исходя из количества гостей авиашоу туалетов должно быть достаточно - больше 100. Их разместят в двух местах: у главного входа в аэродром и по центру, чтобы удобно добраться», - заключил Осокин в разговоре с Atas.info.

Напомним, ранее Александр Осокин рассказал, какие пилотажные группы прилетят на авиационный фестиваль в Новосибирск.

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