Пожар потушили на «Левобережном» мусорном полигоне под Новосибирском

Пожар потушили на «Левобережном» мусорном полигоне под Новосибирском
Пожар потушили на «Левобережном» мусорном полигоне под Новосибирском
Вчера, 11:04ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Специалисты ликвидировали горение «Левобережной» свалки возле села Прокудское в Новосибирской области. А на Коченёвском мусорном полигоне работы по тушению продолжаются.

«Очаг горения силами МУП «Сах» ликвидировали на свалке под Новосибирском 21 июля. Сейчас там не наблюдается выхода дыма», - заявил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов на аппаратном заседании в правительстве Новосибирской области 25 июля.

На данный момент, как добавил Архипов, работники компании по вывозу мусора «Водолей» продолжают тушить пожар на Коченевском мусорном полигоне. Осталось ликвидировать около 30%.

«Мешают полной ликвидации остатки, ещё понадобится несколько дней. При этом хочу отметить, что после проведенных работ значительно сократился выход дыма на поверхность», - добавил министр.

Напомним, две крупные свалки в Новосибирской области практически одновременно загорелись ещё в конце позапрошлой недели. Жители окрестностей жаловались на едкий дым и вонь – запахи от тления мусора доходили даже до областного центра.

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