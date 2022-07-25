Прилетят ли «Русские витязи» и «Стрижи» на авиашоу в Новосибирск 31 июля 2022

Прилетят ли «Русские витязи» и «Стрижи» на авиашоу в Новосибирск 31 июля 2022
Прилетят ли «Русские витязи» и «Стрижи» на авиашоу в Новосибирск 31 июля 2022
Вчера, 14:28ОбществоФото: сайт Правительства НСО

«Русские витязи» не прилетят на авиашоу-2022 в Новосибирск

Новосибирцы на авиафестивале 31 июля 2022 года не увидят выступление знаменитой пилотажной группы «Русские витязи». Однако гостей будут удивлять другие не менее значимые асы – рассказываем, кто приедет в Мочище.

Авиафестиваль на аэродроме «Мочище» состоится под Новосибирском впервые с начала пандемии коронавируса. Многие сибиряки с нетерпением ждали в этом году «Русских витязей» и «Соколов России». Но увы, этим летом их прилет не планировался.

««Русских витязей» и «Соколов России» не будет. У нас будут выступать три авиационные пилотажные группы. Это асы высшего пилотажа ВКС России – «Стрижи» на самолетах Миг-29, а также эскадрилья «Русь» на Л-39. Ещё прилетят девочки из Сургута –«Барсы», которые будут летать на поршневых самолетах ЯК-52», - рассказал Atas.info директор аэродрома в Мочище Александр Осокин.

Кроме того, гостей авиашоу ждут зрелищные кульбиты в небе раритетной авиатехники, полет воздушных шаров, а также высадки парашютистов и мотопарапланеров.

Организаторы обещают выступление 400 авиаторов из разных уголков России. Всего пролетят в небе над Новосибирском 80 лайнеров.

Сюжеты:
Авиашоу Новосибирск 2022 Мочище
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