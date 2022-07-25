Смерть льва Сэма в Новосибирском зоопарке скрывали десять дней

Смерть льва Сэма в Новосибирском зоопарке скрывали десять дней
Смерть льва Сэма в Новосибирском зоопарке скрывали десять дней
Вчера, 16:01ОбществоФото: ВК/NOVOSIBIRSK_ZOО
В Новосибирском зоопарке сообщили прискорбную новость – скончался всеми любимый лев по кличке Сэм. О его смерти рассказали спустя десять дней.

Хищник родился 26 июня 2009 года в Новосибирском зоопарке. Он был сыном Зевса и Нати. Прожил в зверинце Сэм все 13 лет.

Умер лев от продолжительной болезни 14 июля. Об этом рассказали только сегодня. Информация появилась в Телеграм-канале зоопарка.

«На небе зажглась новая звезда. И имя ее Самсон. 14 июля всеми любимый, наш самый красивый лев Сэм после внезапной болезни ушел от нас по радуге к звездам. Мы всеми силами пытались ему помочь, но оказались бессильны. Мы все скорбим и плачем, Сэм! Ты всегда будешь в нашем сердце»!

рассказали представители Новосибирского зоопарка.

Ранее в зоологическом парке скрывали смерть дочери знаменитого орангутана Бату, претендовавшего на талисман Новосибирска. О том, что животное скончалось, стало известно лишь спустя год.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегодняживотныесмерть
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы