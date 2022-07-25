Смерть льва Сэма в Новосибирском зоопарке скрывали десять дней

В Новосибирском зоопарке сообщили прискорбную новость – скончался всеми любимый лев по кличке Сэм. О его смерти рассказали спустя десять дней.

Хищник родился 26 июня 2009 года в Новосибирском зоопарке. Он был сыном Зевса и Нати. Прожил в зверинце Сэм все 13 лет. Умер лев от продолжительной болезни 14 июля. Об этом рассказали только сегодня. Информация появилась в Телеграм-канале зоопарка. «На небе зажглась новая звезда. И имя ее Самсон. 14 июля всеми любимый, наш самый красивый лев Сэм после внезапной болезни ушел от нас по радуге к звездам. Мы всеми силами пытались ему помочь, но оказались бессильны. Мы все скорбим и плачем, Сэм! Ты всегда будешь в нашем сердце»! рассказали представители Новосибирского зоопарка. Ранее в зоологическом парке скрывали смерть дочери знаменитого орангутана Бату, претендовавшего на талисман Новосибирска. О том, что животное скончалось, стало известно лишь спустя год.

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