Ураган снес крыши 6 зданий в городе Карасуке Новосибирской области

Сильнейший ветер оставил без крыши над головой жителей 3 жилых домов в Карасуке Новосибирской области. О последствиях урагана рассказал глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов на оперативном заседании в правительстве 25 июля.

Напомним, природная стихия бушевала в городе Карасуке 21 июля. Мощные порывы ветра сносили деревья, заборы и даже крыши зданий. «Были повреждены кровли 6 объектов, в том числе 3 жилых домов. Работы по оценке и восстановлению организованы», - сказал Орлов. Также он добавил, что шквал нарушил работу ЛЭП. Без электричества остались 12 населенных пунктов. В общей сложности там проживают около 1,8 тысяч человек. «Обесточенными оказались свыше 1000 домов, из которых 16 социально значимых объектов (школы, детсады и т.д). Электроснабжение уже восстановили», - заключил Виктор Орлов. Отмечается, что среди людей пострадавших от бури нет.

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