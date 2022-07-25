В Новосибирске пройдет «Гомофобный пикник» на Михайловской набережной

В Новосибирске 31 июля пройдет «Гомофобный пикник» на Михайловской набережной – там будут спарринги и песни под гитару. Информацию предоставили в радикальной группе «Дело чести – Рома Элита».

Организатор необычного мероприятия рассказал Atas.info, что пикник проводится с целью поддержания гетеросексуального общества – люди из ЛГБТ-сообщества проводят подобные мероприятия, поэтому и обычным людям тоже нужно предоставлять отдых. На пикнике можно будет устроить дружеские спарринги, пообщаться, попить чай и поиграть в различные игры. Стоит отметить, что «Гомофобный пикник» уже проводился в Екатеринбурге – там люди отдыхали на набережной, играли на гитаре и общались. При этом было введено правило – не реагировать на провокации и вести себя адекватно.

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