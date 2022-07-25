В Новосибирске пройдет «Гомофобный пикник» на Михайловской набережной

Организатор необычного мероприятия рассказал Atas.info, что пикник проводится с целью поддержания гетеросексуального общества – люди из ЛГБТ-сообщества проводят подобные мероприятия, поэтому и обычным людям тоже нужно предоставлять отдых.
На пикнике можно будет устроить дружеские спарринги, пообщаться, попить чай и поиграть в различные игры.
Стоит отметить, что «Гомофобный пикник» уже проводился в Екатеринбурге – там люди отдыхали на набережной, играли на гитаре и общались. При этом было введено правило – не реагировать на провокации и вести себя адекватно.