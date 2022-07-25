Заросший соснами участок продают под Новосибирском за 45 млн рублей

Заросший соснами участок продают под Новосибирском за 45 млн рублей
Заросший соснами участок продают под Новосибирском за 45 млн рублей
Вчера, 09:02ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В пригороде Новосибирска выставили на продажу участок земли в коттеджном поселке Европейский. Продавцом является компания Nazarov&Partners.

Судя по объявлению, на участке нет никаких построек, лишь заросшие соснами 45,11 соток земли. За зеленую территорию владелец просит 45 млн рублей.

На сайте Nazarov&Partners написано, что место для застройки уже снабжено электричеством, газом, водой и канализацией.

Напомним, роскошный коттедж на окраине Новосибирска продают за 65 млн рублей. Сам особняк двухэтажный. В цокольном этаже есть личный кабинет для работы, прачечная, помещение под спортзал и непосредственно гараж для автомобиля. На первом этаже располагаются кухня, гостиная и гардероб, а на втором – спальня и детская. На мансарде есть место под еще одну комнату и бильярдный зал.

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