Жители Новосибирска устроили флешмоб в соцсетях в память об умершем льве Сэме

Жители Новосибирска устроили флешмоб в соцсетях в память об умершем льве Сэме
Жители Новосибирска устроили флешмоб в соцсетях в память об умершем льве Сэме
Вчера, 19:39ОбществоАлександр КондратьевФото: Анна Новикова / Новосибирский зоопарк
В Новосибирске люди начали делиться воспоминаниями об умершем 14 июля льве Сэме, который жил на территории местного зоопарка 13 лет – они выкладывают в соцсетях фотографии и рассказывают, чем он им запомнился.

Напомним, что Сэм родился 26 июня 2009 года в Новосибирском зоопарке – он был любопытный, активный и очень красивый. Однако долгое время ему не могли найти пару, поэтому он грустил, но через некоторое время у него появилась «жена» по имени Найтирия из Ленинградского зоопарка. 14 июля 2022 года лев скончался он неожиданной болезни – его пытались спасти, но не удалось.

Любимца многих жителей Новосибирска начали вспоминать в социальных сетях – его фотографии выкладывают в комментариях и пишут, какой он был хороший.

Фото:Анна Новикова / Новосибирский зоопарк

«Очень жалко Сэма. Какая же внезапная болезнь подкралась к этому бесподобному Льву. Он был настоящим королём, красавцем. Мы будем помнить его всегда. Очень и очень жаль», - написала Нина К.

Новосибирцы пишут, что им будет очень не хватать этого льва, а кто-то помнит его со своего детства и так получилось, что как будто потеряли родственника.

Фото:Артем Чернышев / Новосибирский зоопарк

Оксана Л. рассказала Atas.info, что тоже очень сильно переживает из-за смерти Сэма – «Видела его уже в новом вольере и никогда не забуду, как он взглядом следит за самолетами, которые пролетали в небе. На гостей он смотрел без зла, а с большим интересом – он действительно Царь зверей», - сказала она.

Некоторые переживают за львицу, у которой были теплые чувства к Сэму – люди предполагают, что она может не пережить такой потери, ведь львы очень семейные животные.

Фото:Наталья Макарова / Новосибирский зоопарк

«У меня дочка по гороскопу Лев. На её день рождения всегда приезжаем в зоопарк и конечно же Сэм - наш талисман... Бешеная утрата... до слёз... В этом году не успели...», - переживает одна из местных жительниц.

Стоит отметить, что большинство приезжих или местных действительно приезжали только ради Короля зверей Сэма, а теперь некоторые даже и ехать в зоопарк не хотят, ведь там не будет их талисмана.

Материалы по теме:
смерть
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы