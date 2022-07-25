Жители Новосибирска устроили флешмоб в соцсетях в память об умершем льве Сэме

В Новосибирске люди начали делиться воспоминаниями об умершем 14 июля льве Сэме, который жил на территории местного зоопарка 13 лет – они выкладывают в соцсетях фотографии и рассказывают, чем он им запомнился.

Напомним, что Сэм родился 26 июня 2009 года в Новосибирском зоопарке – он был любопытный, активный и очень красивый. Однако долгое время ему не могли найти пару, поэтому он грустил, но через некоторое время у него появилась «жена» по имени Найтирия из Ленинградского зоопарка. 14 июля 2022 года лев скончался он неожиданной болезни – его пытались спасти, но не удалось. Любимца многих жителей Новосибирска начали вспоминать в социальных сетях – его фотографии выкладывают в комментариях и пишут, какой он был хороший. Фото: Анна Новикова / Новосибирский зоопарк «Очень жалко Сэма. Какая же внезапная болезнь подкралась к этому бесподобному Льву. Он был настоящим королём, красавцем. Мы будем помнить его всегда. Очень и очень жаль», - написала Нина К. Новосибирцы пишут, что им будет очень не хватать этого льва, а кто-то помнит его со своего детства и так получилось, что как будто потеряли родственника. Фото: Артем Чернышев / Новосибирский зоопарк Оксана Л. рассказала Atas.info, что тоже очень сильно переживает из-за смерти Сэма – «Видела его уже в новом вольере и никогда не забуду, как он взглядом следит за самолетами, которые пролетали в небе. На гостей он смотрел без зла, а с большим интересом – он действительно Царь зверей», - сказала она. Некоторые переживают за львицу, у которой были теплые чувства к Сэму – люди предполагают, что она может не пережить такой потери, ведь львы очень семейные животные. Фото: Наталья Макарова / Новосибирский зоопарк «У меня дочка по гороскопу Лев. На её день рождения всегда приезжаем в зоопарк и конечно же Сэм - наш талисман... Бешеная утрата... до слёз... В этом году не успели...», - переживает одна из местных жительниц. Стоит отметить, что большинство приезжих или местных действительно приезжали только ради Короля зверей Сэма, а теперь некоторые даже и ехать в зоопарк не хотят, ведь там не будет их талисмана.

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