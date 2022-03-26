Лютое похолодание скует гололедом Новосибирск в воскресенье 27 марта

Лютое похолодание скует гололедом Новосибирск в воскресенье 27 марта
Лютое похолодание скует гололедом Новосибирск в воскресенье 27 марта
Сегодня, 08:29ОбществоФото: Павел Мирошников
Резкие перепады температуры ждут новосибирцев в предстоящие два дня. В ночь на воскресенье 27 марта подморозит до -14.. -18 °С. Мороз сменится плюсовыми температурами уже в понедельник 28 марта.

Снегопад в Новосибирске в субботу 26 марта сменится ночными морозами.

27 марта: температура ночью -14..-16 °С, в пригороде до -18 °С, днем -2..-4 °С, ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/с, днем 2-7 м/с. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, предупреждает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»,

28 марта: температура ночью -11..-13 °С, днем +2..+4 °С, ветер юго-западный 2-7 м/с. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Мэрия Новосибирска предупреждает, что в связи с погодными условиями возможен сход снежных масс или ледяных образований с крыш зданий, и многоквартирных домов.

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