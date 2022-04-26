Историческое здание отремонтируют на пл. Ленина в Новосибирске за 9 млн рублей

Подрядчик, который победит в аукционе, должен будет убрать трещины на штукатурном слое, обустроить фундамент насосной станции в подвале. На лестничных клетках восстановят исторический рисунок полов из керамической плитки, в коридорах воссоздадут исторический рисунок паркета. При этом на время работ здание не будут закрывать.