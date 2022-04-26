Историческое здание отремонтируют на пл. Ленина в Новосибирске за 9 млн рублей

В Новосибирске открыли аукцион на ремонт исторического здания на Красном проспекте, 25 за 9,1 млн рублей – его построили в 1920-х годах. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком является ГКУ «Хозяйственное управление» Новосибирской области. Проектными решениями предусмотрен капитальный ремонт части здания: подвала, помещений третьего этажа и помещений четвертого этажа. Предусматривается частичное изменение объемно-планировочных решений, замена внутренней отделки, замена окон и дверей.
Подрядчик, который победит в аукционе, должен будет убрать трещины на штукатурном слое, обустроить фундамент насосной станции в подвале. На лестничных клетках восстановят исторический рисунок полов из керамической плитки, в коридорах воссоздадут исторический рисунок паркета. При этом на время работ здание не будут закрывать.
Работы будут проводиться в четыре этапа – первый начинается с даты заключения контракта и завершится до 27 июня.