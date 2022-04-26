Курьерам из Новосибирска не платят зарплату после закрытия «Яндекс.Маркета»

Одна из сотрудниц компании Оксана рассказала, что зарплату не получают практически месяц 30 курьеров ООО «Ситирентал», которая взаимодействовала с «Яндекс.Маркетом». При этом с ними фирма не заключала контракт, но выплачивали оклад всегда вовремя.