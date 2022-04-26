Курьерам из Новосибирска не платят зарплату после закрытия «Яндекс.Маркета»

Работавшим под брендом «Яндекс.Маркета» курьерам компании ООО «Ситирентал» из Новосибирска на месяц задержали зарплату. Причина в закрытии склада сервиса по улице Пасечной.
Одна из сотрудниц компании Оксана рассказала, что зарплату не получают практически месяц 30 курьеров ООО «Ситирентал», которая взаимодействовала с «Яндекс.Маркетом». При этом с ними фирма не заключала контракт, но выплачивали оклад всегда вовремя.
«Зарплату должны были выдать 5 апреля, но не выдали до сих пор. Работодатель заявил, что денег на выплаты нет», - цитирует Оксану «Прецедент», добавляя, что предположительно сумма долга составила 618 тысяч рублей.
Как сообщил СМИ представитель компании «Ситирентал» Александр Макеев, заработную плату сотрудникам выплатят в полном объеме в ближайшем будущем. В качестве альтернативы им предложили поработать в такси без оплаты аренды автомобиля, и разрешили забрать рабочие телефоны. Также он заключил, что аванс сотрудники уже получили.