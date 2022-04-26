Мэрия Новосибирска продает подвал в доме-памятнике за 3,6 млн рублей

Мэрия Новосибирска продает подвал в доме-памятнике за 3,6 млн рублей
Мэрия Новосибирска продает подвал в доме-памятнике за 3,6 млн рублей
Сегодня, 12:03ОбществоФото: PRAWDOM.RU
Площадь помещения в объекте культурного наследия по улице Челюскинцев, 5 составляет 155,3 кв. м.

В Новосибирске выставили на продажу подвал четырехэтажном доме № 5 по улице Челюскинцев, который внесен в реестр памятников истории и архитектуры России. Аукцион объявил департамент имущественных и земельных отношений мэрии на сайте rts-tender.ru.

Согласно документации, площадь подвала в жилом доме-памятнике по улице Челюскинцев, 5 составляет 155,3 кв. м. Конкурс начнется 26 мая 2022 года с 3 617 000 рублей за лот и с суммы задатка - 723 400 рублей.

«Приватизация данного помещения осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2021 № 241 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2022 год»», - уточнили в муниципалитете.

Отмечено, что продаваемое нежилое помещение находится в районе Железнодорожного вокзала. Архитектором здания в начале 20 века выступал Гордеев Б. А.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы