Мэрия Новосибирска продает подвал в доме-памятнике за 3,6 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу подвал четырехэтажном доме № 5 по улице Челюскинцев, который внесен в реестр памятников истории и архитектуры России. Аукцион объявил департамент имущественных и земельных отношений мэрии на сайте rts-tender.ru.
Согласно документации, площадь подвала в жилом доме-памятнике по улице Челюскинцев, 5 составляет 155,3 кв. м. Конкурс начнется 26 мая 2022 года с 3 617 000 рублей за лот и с суммы задатка - 723 400 рублей.
«Приватизация данного помещения осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2021 № 241 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2022 год»», - уточнили в муниципалитете.
Отмечено, что продаваемое нежилое помещение находится в районе Железнодорожного вокзала. Архитектором здания в начале 20 века выступал Гордеев Б. А.