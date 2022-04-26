Началась акция «Окна победы» 2022 - трафареты и хэштеги к 9 мая

В России, включая Новосибирск, с 1 по 9 мая стартует акция «Окна Победы». Россияне традиционно будут украшать окна домов символами Победы и выставлять фотографии в Сеть. О том, где найти трафареты и по каким хештегам искать – в материале Atas.info.
Накануне Дня Победы семьи украшают окна квартир наклейками георгиевских лент, красных звезда и медалей. Также в акции примут участие воспитанники детских садов и школьники. Некоторые изображения они наносят красками или используют трафареты из бумаги.
Скачать символические стикеры можно по ссылке. О том, как пользоваться трафаретами читайте ниже:
- Скаченное изображение нужно сначала распечатать
- Потом аккуратно вырезать
- Приложить к окну и закрасить краской по трафарету
- После убрать изображение с окна
Инструкция по аппликации практически идентична. Единственное, что нужно сделать после 2 прошлых пунктов, намылить бумагу с вырезанным изображением и приклеить её на стекло.
Россиян призывают присоединиться к акции, а свои работы размещать в социальных сетях под хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. По нему можно найти примеры работ.