Началась акция «Окна победы» 2022 - трафареты и хэштеги к 9 мая

Рассказываем, где найти трафареты и как их использовать для украшения своих окон в доме символами Победы.

В России, включая Новосибирск, с 1 по 9 мая стартует акция «Окна Победы». Россияне традиционно будут украшать окна домов символами Победы и выставлять фотографии в Сеть. О том, где найти трафареты и по каким хештегам искать – в материале Atas.info. Накануне Дня Победы семьи украшают окна квартир наклейками георгиевских лент, красных звезда и медалей. Также в акции примут участие воспитанники детских садов и школьники. Некоторые изображения они наносят красками или используют трафареты из бумаги. Скачать символические стикеры можно по ссылке. О том, как пользоваться трафаретами читайте ниже: - Скаченное изображение нужно сначала распечатать - Потом аккуратно вырезать - Приложить к окну и закрасить краской по трафарету - После убрать изображение с окна Инструкция по аппликации практически идентична. Единственное, что нужно сделать после 2 прошлых пунктов, намылить бумагу с вырезанным изображением и приклеить её на стекло. Россиян призывают присоединиться к акции, а свои работы размещать в социальных сетях под хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. По нему можно найти примеры работ.

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