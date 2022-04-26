Новосибирские клиники остались без пациентов из США и Европы из-за ситуации в мире

В Новосибирск практически ежегодно приезжали на лечение и отдых десятки иностранцев из дальнего зарубежья. А с начала спецоперации клиники могут похвастаться лишь наплывом пациентов из стран СНГ.
Как рассказала Atas.info директор сети многопрофильных клиник «1+1» Татьяна Тищенко, за последние два месяца к ним на лечение бесплодия приезжали три иностранных пары из Казахстана и Узбекистана. Так было и в прошлом году, когда из-за коронавируса закрыли границы.
«Ещё задолго до происходящего в мире к нам ехали из США, Италии и Франции. Однако большая часть иностранных пациентов оседает в Москве», - отметила Татьяна Тищенко.
Руководитель клиники добавила, что сейчас основной поток дают для России пациенты из стран СНГ. Людей из дальнего зарубежья пока не видать, хотя ещё в прошлом году в НИИТО лечили даже мексиканца.
Напомним, ранее руководители санаториев в Новосибирской области рассказали, кто создал ажиотажный спрос на отдых в Сибири и ждут ли они иностранцев.