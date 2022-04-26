Новосибирские клиники остались без пациентов из США и Европы из-за ситуации в мире

Как рассказала Atas.info директор сети многопрофильных клиник «1+1» Татьяна Тищенко, за последние два месяца к ним на лечение бесплодия приезжали три иностранных пары из Казахстана и Узбекистана. Так было и в прошлом году, когда из-за коронавируса закрыли границы.