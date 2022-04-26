Новосибирский режиссер снял фильм о священнике-экзорцисте

В интервью отец Василий рассказал, что пришел к вере еще в 29 лет. Изначально он страдал от сильных головных болей, а избавиться от них ему помогали молитвы. Постепенно священнослужитель стал ходить в храм, а позже решил посвятить всю свою жизнь церкви. Сейчас отец Василий является настоятелем храма Святого Мученика Иоанна Воина в Новокузнецке.