Новосибирский режиссер снял фильм о священнике-экзорцисте

Журналист из Новосибирска Дмитрий Кабанов снял сюжет на свой YouTube-канал о новокузнецком священнике, который изгоняет дьявола. Программа репортера называется «Люди как люди».
В интервью отец Василий рассказал, что пришел к вере еще в 29 лет. Изначально он страдал от сильных головных болей, а избавиться от них ему помогали молитвы. Постепенно священнослужитель стал ходить в храм, а позже решил посвятить всю свою жизнь церкви. Сейчас отец Василий является настоятелем храма Святого Мученика Иоанна Воина в Новокузнецке.
Послушанием священника стала отчитка болящих прихожан. По-другому таких людей называют одержимыми. Их боятся окружающие, а исцеление они могут получить только в храме, потому что медики в этом случае – бессильны. К отцу Василию едут на молебен не только жители Кузбасса, но и из других городов России.
Батюшка рассказал, что отчитка – это церковный чин особых молитв. Целью такого мероприятия является исцеление одержимого человека от нечистой силы.