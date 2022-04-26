Новосибирский режиссер снял фильм о священнике-экзорцисте

Новосибирский режиссер снял фильм о священнике-экзорцисте
Новосибирский режиссер снял фильм о священнике-экзорцисте
Сегодня, 16:17ОбществоФото: Люди как люди
Священнослужитель помогает избавиться от одержимости человека, иными словами - изгнание нечисти из души.

Журналист из Новосибирска Дмитрий Кабанов снял сюжет на свой YouTube-канал о новокузнецком священнике, который изгоняет дьявола. Программа репортера называется «Люди как люди».

В интервью отец Василий рассказал, что пришел к вере еще в 29 лет. Изначально он страдал от сильных головных болей, а избавиться от них ему помогали молитвы. Постепенно священнослужитель стал ходить в храм, а позже решил посвятить всю свою жизнь церкви. Сейчас отец Василий является настоятелем храма Святого Мученика Иоанна Воина в Новокузнецке.

Послушанием священника стала отчитка болящих прихожан. По-другому таких людей называют одержимыми. Их боятся окружающие, а исцеление они могут получить только в храме, потому что медики в этом случае – бессильны. К отцу Василию едут на молебен не только жители Кузбасса, но и из других городов России.

Батюшка рассказал, что отчитка – это церковный чин особых молитв. Целью такого мероприятия является исцеление одержимого человека от нечистой силы.

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