В Новосибирске начнут раздавать Георгиевские ленты – акция 27 апреля 2022

В Новосибирске начнут раздавать Георгиевские ленты – акция 27 апреля 2022
В Новосибирске начнут раздавать Георгиевские ленты – акция 27 апреля 2022
Сегодня, 13:54ОбществоФото: pixabay.com
27 апреля 2022 стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка». До Дня Победы бойцы студенческих отрядов будут раздавать новосибирцам не менее 5 тысяч лент. Где в Новосибирске будут раздавать официальный символ Победы – в материале Atas.info.

На Монументе Славы в Ленинском районе города 27 апреля состоится акция «Георгиевская ленточка». Бойцы студотрядов, а также курсанты молодёжных центров будут бесплатно раздавать новосибирцам ленты и памятки с описанием символики, правил и способов их ношения. Взять символ Победы можно до 9 мая 2022 включительно.

Всего в Новосибирской области организуют 250 точек выдачи ленточек в разных районах. "Георгиевских лент" подготовлено 150 тысяч штук.

Фото:pixabay.com

Еще одна благотворительная акция «Красная гвоздика» начнется 27 апреля. Покупая значки, новосибирцы жертвуют средства в счет помощи ветеранам боевых действий и участникам ВОВ.

Также в Новосибирске 8 мая состоится «Свеча памяти», которая в 2022 году посвящена Неизвестному Солдату. Акция пройдет единовременно на всей территории Новосибирской области. В городе организуют одиннадцать площадок, а главной будет «Монумент Славы».

Фото:Медиахолдинг1Mi

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что организованные мероприятия в преддверии 9 мая направлены на развитие патриотического духа у молодежи. Глава города отмечает, что важно постоянно обращать внимание подростков на символику – даты Великой Отечественной войны, георгиевская ленточка, герб города и Знамя Победы.

Напомним, 1 мая начнется акция «Окна победы» 2022. Рассказываем, где найти трафареты и как их использовать для украшения своих окон в доме символами Победы.

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