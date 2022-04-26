За что оштрафуют дачников в 2022 году: шашлыки, сжигание травы и курятник

Сжигать сухую траву можно только в том случае, если оборудовали специальное место – вкопанную металлическую емкость на глубине не меньше 30 сантиметров. В случае, если дачник нарушил требование – за неправильно поставленные мангал или бочку для сжигания мусора может грозить штраф до 3 тысяч рублей.