За что оштрафуют дачников в 2022 году: шашлыки, сжигание травы и курятник

За что оштрафуют дачников в 2022 году: шашлыки, сжигание травы и курятник
За что оштрафуют дачников в 2022 году: шашлыки, сжигание травы и курятник
Сегодня, 18:07ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В новом дачном сезоне в России начнут действовать обновленные правила, которые коснутся шашлыков, сжигания травы и курятников

Как изменились правила для дачников в 2022 году – можно ли жарить шашлыки, сжигать траву и разводить кур – в материале Atas.info.

Штрафы за шашлыки и сжигание травы в 2022 году

Дачникам ужесточили правила противопожарной безопасности в 2021 году. Расстояние от мангала до дачного дома должно быть не менее пяти метров, а до забора или беседки не меньше трех метров.

Сжигать сухую траву можно только в том случае, если оборудовали специальное место – вкопанную металлическую емкость на глубине не меньше 30 сантиметров. В случае, если дачник нарушил требование – за неправильно поставленные мангал или бочку для сжигания мусора может грозить штраф до 3 тысяч рублей.

При этом огонь запрещено разжигать вовсе, если в регионе введен особый противопожарный режим.

Можно ли держать кур на даче – грозят ли штрафы?

Некоторые дачники утверждают, что их уже начали штрафовать за установку курятника в огороде на 10 тысяч рублей за нецелевое использование земель. Однако пока жестких наказаний за это не предусмотрено – все случаи индивидуальны.

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