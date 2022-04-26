За что оштрафуют дачников в 2022 году: шашлыки, сжигание травы и курятник

Как изменились правила для дачников в 2022 году – можно ли жарить шашлыки, сжигать траву и разводить кур – в материале Atas.info.
Дачникам ужесточили правила противопожарной безопасности в 2021 году. Расстояние от мангала до дачного дома должно быть не менее пяти метров, а до забора или беседки не меньше трех метров.
Сжигать сухую траву можно только в том случае, если оборудовали специальное место – вкопанную металлическую емкость на глубине не меньше 30 сантиметров. В случае, если дачник нарушил требование – за неправильно поставленные мангал или бочку для сжигания мусора может грозить штраф до 3 тысяч рублей.
При этом огонь запрещено разжигать вовсе, если в регионе введен особый противопожарный режим.
Некоторые дачники утверждают, что их уже начали штрафовать за установку курятника в огороде на 10 тысяч рублей за нецелевое использование земель. Однако пока жестких наказаний за это не предусмотрено – все случаи индивидуальны.