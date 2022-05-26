День библиотек 2022 в Новосибирске – мероприятия 27 мая

Новосибирская государственная областная научная библиотека или «Библиотека на Советской» начнет мероприятия «Библионочи» 28 мая. На её территории пройдут фотовыставки, мастер-классы, встречи с писателями, различные презентации, концерты, оффлайн и онлайн встречи с известными писателями и многие другие представления.
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ СО РАН) тоже будет участвовать в акции «Библионочь-2022», но со своими мероприятиями. Все мероприятия будут проходить на улице Восход, 15. Там тоже пройдут различные чтения, выставки, концерты, экскурсии по залам, презентации и другие интересные мероприятия, вход на которые будет свободный
Стоит отметить, что некоторые мероприятия будут доступны лишь для постоянных читателей этих библиотек, поэтому стоит узнавать заранее, что можно посетить.
В 16:30 в ГОРОДЕ N состоится открытие фотовыставки Елены Берсеневой на улице Коммунистической, 34 в «Дом да Винчи».
Спустя полтора часа будет вечер народных настольных игр для взрослых и детей, а также творческий вечер с народными играми, такими как, лото, домино, шашки, микадо, мемори, уно и другими настолками – на Советской, 6, в немецком читальном зале (каб. 324).
Мастер-класс по фехтованию на саблях и современному мечевому бою. Откройте для себя секреты сабли и попробуйте свои силы в поединке на мягких мечах.
Где: ул. Советская, 6 — Холл 1-го этажа
Встреча с писательницей Дарьей Бехтеневой «Как писать о месте, где живешь?»
Пообщаемся с автором, узнаем о чём писать своё произведение и научимся формулировать мысль. Также Дарье можно будет задать все интересующие вопросы.
Где: ул. Советская, 6 — Центр английского языка (каб.325)
Мастер-класс «Круговые танцы народов мира»
Вместе с Мариной Ивановой, руководителем орф-клуба Новосибирска, разучим оригинальные движения круговых танцев разных стран и сразу станцуем!
Где: ул. Советская, 6 — холл 3-го этажа
Презентация молодежного объединения «Древо»
Презентация посвящена популяризации исследования в области генеалогии и краеведения в Новосибирске.
Где: ул. Советская, 6 — Гостиная «Литвиновъ»
«Знакомство с Жаконей»
Интерактивная встреча с Т.Ф. Магалиф – вдовой писателя Юрия Магалифа. На встрече будут представлены предметы из семейного архива известного сибирского сказочника, в том числе игрушечный Жаконя.
Где: ул. Советская, 6 — Хата Сократа (каб. 208)
«Час чтения» с актрисой театра Афанасьева Татьяной Жуляновой
Татьяна Жулянова, актриса Новосибирского государственного драматического театра п/р С. Афанасьева, прочтет юмористические рассказы А.П. Чехова.
Где: ул. Советская, 6 — Театральный зал
Презентация книги Дмитрия Басова «Город, который..»
Книга «Город, который…» вышла в свет в 2020 году в электронном формате и посвящена любимому городу Дмитрия Анатольевича – Усть-Илимску. Идея написания романа, как говорит автор, возникла из размышлений на тему: «А что, если…?» И вот читатель уже оказывается в далеком сибирском городке в наши дни, и здесь происходит нечто странное.
Где: ул. Советская, 6 — Лофт «Книжный щкаф»
Концерт классической музыки «Сибирские таланты». Камерный ансамбль «Enchante’ Duo»
Концерт классической музыки лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов Евгении Стратан (флейта) и Анастасии Леонихиной (фортепиано).
Где: ул. Коммунистическая, 34 — «Дом да Винчи»
28 мая в 19:00
«Щав-щав-щав»: комментированное чтение сибирских сказок с элементами настольного театра
Специалисты отдела краеведения НГОНБ — Андрей Верхов и Валерия Яковлева — прочитают и кратко прокомментируют четыре сибирские сказки, опубликованные в книжной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».
Где: ул. Советская, 6 — Гостиная «Литвиновъ»
Онлайн-встреча со Светланой Бурлак
Эксперт проекта «Всенаука», российский лингвист, специалист по тохарским языкам и автор общих работ по компаративистике и происхождению человеческого языка — Светлана Бурлак.
Где: ул. Советская, 6 — Конференц-зал
Увлекательная беседа про то, как дети жили в старину
Увлекательная беседа с картинками и с игрушками про то, как дети жили в старину от Жанны Сорокиной из Музея этнографии детства.
Где: ул. Советская, 6 — Салки и русалки (каб. 301)
Программа «История и Сказки»
Интерактивная лекция с элементами театрализации и мастер-классом. Ведущие: сказочник, основатель музея Владимир Редкозубов и мастер сказочных дел Юлия Стародубцева.
Где: ул. Советская, 6 — Хата Сократа (каб.208)
Лекция «Письменность народов Сибири»
Какие виды письма были распространены среди сибирских тюркоязычных народов, какие этапы становления письменности выделяют ученые, что представляла собой монгольская письменная традиция у монголоязычного населения и многое другое.
Где: ул. Советская, 6 — Добрые люди (каб. 202)
СИБИРСКАЯ ПОВЕСТЬ - музыкально-поэтическая программа
Увидим музыкальные фрагменты из спектакля «Миливонщица» в исполнении студентов 3 курса специализации «Артист театра кукол» Новосибирского государственного театрального института.. Миливонщицей прозвали в Верхнем Приобье чёрную скалу, которая, как говорили, пела в сумерках печальным девичьим голосом.
Где: ул. Советская, 6 — Театральный зал
«Сибирское хорошее кино» — творческая встреча с Ольгой Козловой, членом Союза журналистов России, создателем киностудии «Хорошее кино»
Ольга расскажет о своих путешествиях по чарующей и многоликой Азии с ее удивительными традициями и неожиданными встречами, полными открытий и самобытности.
Где: ул. Коммунистическая, 34 — «Дом да Винчи»
28 мая в 19:30
«Страшные сказки в темноте»
Руководитель «Музея этнографии детства», этнопедагог Жанна Сорокина расскажет старинные народные сказки, собранные в фольклорных экспедициях.
Где: ул. Советская, 6 — 1 этаж
28 мая в 20:00
«Сибирский джаз» - танцевальная программа и мастер-класс от танцевальной школы «Swing Time»
Вас ждёт танцевальная программа и мастер-класс от школы танцев под джаз и рок-н-ролл «Swing Time».
Свинг — джазовое музыкальное направление, которое зародилось в Америке в 30е годы прошлого столетия и дало название целому танцевальному стилю, в котором выступают танцоры.
Где: ул. Коммунистическая, 34 — «Дом да Винчи»
Творческая встреча с гусляром Дмитрием Татаринцевым
Много ли вы знаете про гусли? Дмитрий Татаринцев удивит каждого знанием инструмента и превосходным владением им.
Где: ул. Советская, 6 — Конференц-зал
Традиционные сюжеты в мультипликации
Эксперт Харитонова Ольга — писатель, сценарист студий «100 Киловатт», «Союзмультфильм», «Мастер-фильм», «RG Bros Studio», педагог, расскажет из чего состоит мир мультипликации и поделится некоторыми секретами мастерства.
Где: ул. Советская, 6 — Читательская слобода (каб.325)
«Танцы с буквами» - читаем прозу народов Сибири
Литературные чтения и лингво-игра «Танцы с буквами». Знакомство с малой прозой народов Сибири и Дальнего Востока.
Где: ул. Советская, 6 — Салки и русалки (каб.301)
Встреча с редакторами журнала «Сибирские огни»
Встреча с главным редактором литературного журнала «Сибирские огни» Михаилом Щукиным, а также литературным критиком и членом редакционной коллегии журнала Михаилом Хлебниковым.
Где: ул. Советская, 6 — Таёжная Кладовая (лофт)
Спектакль «Путешествие по волнам» от Новосибирского областного театра кукол
Стоит один раз заглянуть в театр кукол и уже невозможно отвести взгляд от спектаклей поставленных профессионалами своего дела.
Где: ул. Советская, 6 — Театральный зал
28 мая в 21:00
Всероссийская Библионочь-2022 в НГОНБ: МОЯ ПЛАНЕТА - концерт фолк-рок группы Ш.Т.О.
В репертуаре молодой группы Ш.Т.О. авторские песни в стиле фолк-рок, а также рок-обработки фольклорных песен. Ребята зажгут ваше сердце своим искренним звучанием!
Где: ул. Коммунистическая, 34 — «Дом да Винчи»
Мастер-класс по светотени от Новосибирского областного театра кукол
Как игра со светом может привести к эффектным выступлениям, что для этого нужно и как добиться реалистичной постановки.
Где: ул. Советская, 6 — Театральный зал
ГПНТБ СО РАН | Восход, 15
В 17:30, 18:30 и 19:30 пройдут экскурсии по библиотеке: вы побываете в Музее книги, спуститесь в книгохранение, познакомитесь с новым научным читальным залом… и увидите библиотеку новыми глазами.
ЗАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 1 ЭТАЖ
17:30-21:00 — Громкие чтения пройдут совместно со школой практической мультипликации «МАХОЛЁТ». После прочитанных сказок дети смогут создать настоящий мультфильм.
СТУДИЯ 312, 1 ЭТАЖ
17:00-21:00 — Выставка исторического и современного литературного самиздата «Более слово, чем слева»
17:00-21:00 — В режиме нон-стоп будет проходить презентация зина «Змеи и лестницы», посвященного художественному исследованию отдельных районов Новосибирска
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, СЦЕНА, 2 ЭТАЖ
17:00 — ШТО — молодая фолк-рок группа.
18:00 — Школа «Вголосе». Вокальная школа «ВГолосе» порадует зрителей знакомыми современными хитами и песнями советского времени.
18:30 — Валерия Дружинина (кельтская арфа). В репертуаре вы услышите музыку Ренессанса в аранжировке Валерии, кельтские мелодии, а также авторские песни.
19:00 — НОВОЛУНИЕ — фолк-рок группа, образованная в 2007 году друзьями-единомышленниками – студентами и выпускниками НГАСУ
20:00 — Концерт камерного ансамбля Новосибирского государственного академического театра оперы и балета «Музыка для нас»
21:00 — Розыгрыш призов для читателей библиотеки.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, ПЛОЩАДКИ, 2 ЭТАЖ (17:00-21:00)
17:00- 21:00 — Школа рисования Grafika! В тему традиций на Библионочи на мастер-классе вы нарисуете главный атрибут русской красавицы — кокошник.
17:00- 21:00 — Игровая гостиная от детской фабрики игрушек. Атмосфера русских народных сказок и игр, которые переплетаются в кружевной узор из традиций, народной мудрости и культурных образов. Авторские настольные игры для детей разных возрастов, мастер-классы, розыгрыш призов и читка-игра русских народных сказок.
17:00-19:00 — Мастер-класс по созданию куклы-оберега от Виктории Кодатко, руководителя эко-мастерской центра «Продвижение».
17:00- 20:00 — «Лига Роботов» — одна из крупнейших школ робототехники, нацеленная на обучение инженерному делу. Вас ждет выставка роботов-экспонатов: Валли, Кусака и другие! Все роботы изготовлены учениками школы.
17:00-21:00 — ТОС «Добролюбовский». Гости смогут познакомиться с выставкой детских рисунков «Герои русских сказок», а также принять участие в мастер – классах «Дымковская роспись», «Золотая хохлома» «Герои русских сказок», «Северная кукла», «Шум дождя»
17:00-20:00 — «Научная площадка» Информационного центра по атомной энергии. Посетив площадку, новосибирцы смогут с помощью «Детектора знаний» проверить свою осведомленность об атомной энергии, влиянии радиации на человека; узнать об атомных технологиях в игре «Атомный мемо»; восстановить хронологическую цепочку научных открытий в «Хронографе»; сыграть в атомные шашки и собрать большой пазл «Атом».
МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, к.207, 2 ЭТАЖ. ЛЕКЦИИ
17:00 —Традиционное воспитание ребёнка: плюсы и минусы в современном мире. Спикер: Алеся Владимировна Гайдук, психолог высшей квалификационной категории, психоаналитически ориентированный специалист
18:00 — Традиции прощания с близкими: психологический анализ. Спикер: Кормачёва Ирина Николаевна, магистр психологии, член РПО, руководитель психологического центра «Ирис»
ПРЕСС-ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ
17:00, 18:00 — Интеллектуальная командная игра «Красиво атомы сложились. Путешествия» от ИЦАЭ. Чтобы принять участие в игре, необходимо собрать команду от двух до пяти человек, придумать название и зарегистрироваться по ссылке https://nsk-myatom.timepad.ru/event/2036089/
19:00 — лекция Фантастика и фэнтези – тоже классика. О литературных традициях и их воплощении. Спикер: Анастасия Некрасова — лингвист, писатель и издатель (Издательство «Ирга»)
ЗАЛ ПЕРИОДИКИ, 3 ЭТАЖ
17:00-20:00 — Игротека от Мосигры. Множество настольных игр и гейм-мастера готовые рассказать правила. Это отличная возможность попробовать новую игру и не тратить время на долгое изучение правил.
НАУЧНЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, 3 ЭТАЖ
17:00-21:00 — Большой Буккроссинг. Вы сможете обменять свои уже прочитанные книги, взять интересную книгу без обмена или просто оставить свой экземпляр. Для этого в читальном зале мы организовали несколько больших книжных стеллажей. Большого Буккросинга хватит на всех!
ХОЛЛ, 3 ЭТАЖ
17:00-21:00 — выставка алтайского художника Николая Чепокова «Песнь Таракая». Картины Николая Чепокова повествуют о непрерывности мира Алтая, оединстве и взаимосвязи всех его составляющих природы, животных, быта людей, духов, легенд (Выставка подготовлена Музеем Н.К. Рериха)
17:00-21:00 — выставка иллюстраций и картин «Живая вода» от объединения молодых художников «Красный клевер». Экспозиция посвящена сказкам народов России.
ЗАЛ № 2, 4 ЭТАЖ
18:30 — Квиз в большой библиотеке. Бесплатная командная игра. Вас ждут вопросы про традиции и культуру разных народов и стран: 4 раунда, 40 вопросов, 3 призовых места и много-много счастливых лиц. Регистрация и другие важные моменты игры — в группе, присоединяйтесь.
4 ЭТАЖ
17:00 — 21:00 — «Караван традиций»
Программа Российско-Немецкого Дома. Книжная выставка — книги по этнографии, истории российских немцев; выставка предметов из музея истории и этнографии российских немцев; мастер-класс по рисованию буквицы; мастер-класс по рисованию заглавных букв готического шрифта; языковой мастер-класс.
Программа Городского межнационального центра. Фотозона «Народы России»; интерактивная игра; книжно-предметная выставка; мастер-класс «Цветочные композиции»; мастер-класс «Мешочек здоровья»; стол для детей «Раскрась по образцу»; знакомство с костюмами народов России.
ХОЛЛ, 4 ЭТАЖ
Кавер-группа RECALLFIRE исполнит хиты Оззи Осборна, АВВА, Rihanna, Queen, Земфиры, Кино и многих других известных исполнителей
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 4 ЭТАЖ
17:00 — Презентация двух музыкальных проектов «Музыка Англии» и «Картины русской природы».
Два концерта-лекции представят для вас выпускницы Новосибирской консерватории. В программе первого концерта прозвучит музыка английских композиторов — от эпохи Тюдоров до музыки британской рок-группы «The Beatles». Второй концерт будет посвящен хоровым сочинениям из цикла «Картины русской природы» советского и российского композитора А. В. Самонова. Регистрация по ссылке: https://gpntb-so-ran-event.timepad.ru/event/2035870/
18:00 — фольклорный театр "БалаганЪ" (институт культуры и молодёжной политики НГПУ) покажет реконструкцию рекрутского обряда по экспедиционным записям, собранным в сёлах Сузунского района Новосибирской области. Вы окунетесь в мир традиционной культуры, семейной обрядности, прикоснутсяетесь к обычаям и обрядам проводов в рекруты. Регистрация по ссылке: https://gpntb-so-ran-event.timepad.ru/event/2040862/
19:00 — постдраматический театр Актёрское Убежище поставит спектакль «Пойманы с поличным» по мотивам произведения Р. Бредбери «451 по Фаренгейту».
2046 год. Город N. Сытый и, казалось бы, незнающий проблем. Задолго до этого, принятый запрет литературы пришелся по вкусу большинству, как следствие — стало больше увеселений и праздников. Мир будто стал одинаковым. И счастливым. Но далеко не для всех. Регистрация по ссылке: https://aktyorskoe-ubezhische.timepad.ru/event/2035818/
5 ЭТАЖ
16:00-20:00 — Открытие выставки арт-клуба Натальи Есиковой. Будут представлены картины учеников и самого руководителя. В вернисаже участвуют около 30 художников начиная с 5-летнего возраста и до 70+.
А еще в рамках открытия выставки для всех желающих пройдет серия мастер-классов.
Два мастер-класса от художников. Вход свободный:
1.Роспись камней и деревянных спилов акрилом (ведет художник Наталья Чернова). Начало в 17:00.
И два мастер-класса от трансформационного тренера и женского коуча Ольги Багаевой. На них нужна регистрация:
Открытие выставки состоится 28 мая в 16:00 в ГПНТБ на 5 этаже.
МУЗЕЙ КНИГИ, 5 ЭТАЖ
17:00-20:00 — Выставка книжных раритетов «Дела Петровы громки: к 350-летию со дня рождения императора Петра I».