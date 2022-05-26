День библиотек 2022 в Новосибирске – мероприятия 27 мая

В самых популярных новосибирских библиотеках пройдет мероприятие «Библионочь-2022» в честь Дня библиотек 27 мая, но событие стартует спустя день после праздника.

Стоит отметить, что некоторые мероприятия будут доступны лишь для постоянных читателей этих библиотек, поэтому стоит узнавать заранее, что можно посетить.

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ СО РАН) тоже будет участвовать в акции «Библионочь-2022», но со своими мероприятиями. Все мероприятия будут проходить на улице Восход, 15. Там тоже пройдут различные чтения, выставки, концерты, экскурсии по залам, презентации и другие интересные мероприятия, вход на которые будет свободный

Новосибирская государственная областная научная библиотека или «Библиотека на Советской» начнет мероприятия «Библионочи» 28 мая. На её территории пройдут фотовыставки, мастер-классы, встречи с писателями, различные презентации, концерты, оффлайн и онлайн встречи с известными писателями и многие другие представления.

Мероприятия в «Библиотеке на Советской» 28 мая:

В 16:30 в ГОРОДЕ N состоится открытие фотовыставки Елены Берсеневой на улице Коммунистической, 34 в «Дом да Винчи».

Спустя полтора часа будет вечер народных настольных игр для взрослых и детей, а также творческий вечер с народными играми, такими как, лото, домино, шашки, микадо, мемори, уно и другими настолками – на Советской, 6, в немецком читальном зале (каб. 324).

Мастер-класс по фехтованию на саблях и современному мечевому бою. Откройте для себя секреты сабли и попробуйте свои силы в поединке на мягких мечах.

Где: ул. Советская, 6 — Холл 1-го этажа

Встреча с писательницей Дарьей Бехтеневой «Как писать о месте, где живешь?»

Пообщаемся с автором, узнаем о чём писать своё произведение и научимся формулировать мысль. Также Дарье можно будет задать все интересующие вопросы.

Где: ул. Советская, 6 — Центр английского языка (каб.325)

Мастер-класс «Круговые танцы народов мира»

Вместе с Мариной Ивановой, руководителем орф-клуба Новосибирска, разучим оригинальные движения круговых танцев разных стран и сразу станцуем!

Где: ул. Советская, 6 — холл 3-го этажа

Презентация молодежного объединения «Древо»

Презентация посвящена популяризации исследования в области генеалогии и краеведения в Новосибирске.

Где: ул. Советская, 6 — Гостиная «Литвиновъ»

«Знакомство с Жаконей»

Интерактивная встреча с Т.Ф. Магалиф – вдовой писателя Юрия Магалифа. На встрече будут представлены предметы из семейного архива известного сибирского сказочника, в том числе игрушечный Жаконя.

Где: ул. Советская, 6 — Хата Сократа (каб. 208)

«Час чтения» с актрисой театра Афанасьева Татьяной Жуляновой

Татьяна Жулянова, актриса Новосибирского государственного драматического театра п/р С. Афанасьева, прочтет юмористические рассказы А.П. Чехова.

Где: ул. Советская, 6 — Театральный зал

Презентация книги Дмитрия Басова «Город, который..»

Книга «Город, который…» вышла в свет в 2020 году в электронном формате и посвящена любимому городу Дмитрия Анатольевича – Усть-Илимску. Идея написания романа, как говорит автор, возникла из размышлений на тему: «А что, если…?» И вот читатель уже оказывается в далеком сибирском городке в наши дни, и здесь происходит нечто странное.

Где: ул. Советская, 6 — Лофт «Книжный щкаф»

Концерт классической музыки «Сибирские таланты». Камерный ансамбль «Enchante’ Duo»

Концерт классической музыки лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов Евгении Стратан (флейта) и Анастасии Леонихиной (фортепиано).

Где: ул. Коммунистическая, 34 — «Дом да Винчи»

28 мая в 19:00

«Щав-щав-щав»: комментированное чтение сибирских сказок с элементами настольного театра

Специалисты отдела краеведения НГОНБ — Андрей Верхов и Валерия Яковлева — прочитают и кратко прокомментируют четыре сибирские сказки, опубликованные в книжной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».

Где: ул. Советская, 6 — Гостиная «Литвиновъ»

Онлайн-встреча со Светланой Бурлак

Эксперт проекта «Всенаука», российский лингвист, специалист по тохарским языкам и автор общих работ по компаративистике и происхождению человеческого языка — Светлана Бурлак.

Где: ул. Советская, 6 — Конференц-зал

Увлекательная беседа про то, как дети жили в старину

Увлекательная беседа с картинками и с игрушками про то, как дети жили в старину от Жанны Сорокиной из Музея этнографии детства.

Где: ул. Советская, 6 — Салки и русалки (каб. 301)

Программа «История и Сказки»

Интерактивная лекция с элементами театрализации и мастер-классом. Ведущие: сказочник, основатель музея Владимир Редкозубов и мастер сказочных дел Юлия Стародубцева.

Где: ул. Советская, 6 — Хата Сократа (каб.208)

Лекция «Письменность народов Сибири»

Какие виды письма были распространены среди сибирских тюркоязычных народов, какие этапы становления письменности выделяют ученые, что представляла собой монгольская письменная традиция у монголоязычного населения и многое другое.

Где: ул. Советская, 6 — Добрые люди (каб. 202)

СИБИРСКАЯ ПОВЕСТЬ - музыкально-поэтическая программа

Увидим музыкальные фрагменты из спектакля «Миливонщица» в исполнении студентов 3 курса специализации «Артист театра кукол» Новосибирского государственного театрального института.. Миливонщицей прозвали в Верхнем Приобье чёрную скалу, которая, как говорили, пела в сумерках печальным девичьим голосом.

Где: ул. Советская, 6 — Театральный зал

«Сибирское хорошее кино» — творческая встреча с Ольгой Козловой, членом Союза журналистов России, создателем киностудии «Хорошее кино»

Ольга расскажет о своих путешествиях по чарующей и многоликой Азии с ее удивительными традициями и неожиданными встречами, полными открытий и самобытности.

Где: ул. Коммунистическая, 34 — «Дом да Винчи»

28 мая в 19:30

«Страшные сказки в темноте»

Руководитель «Музея этнографии детства», этнопедагог Жанна Сорокина расскажет старинные народные сказки, собранные в фольклорных экспедициях.

Где: ул. Советская, 6 — 1 этаж

28 мая в 20:00

«Сибирский джаз» - танцевальная программа и мастер-класс от танцевальной школы «Swing Time»

Вас ждёт танцевальная программа и мастер-класс от школы танцев под джаз и рок-н-ролл «Swing Time».

Свинг — джазовое музыкальное направление, которое зародилось в Америке в 30е годы прошлого столетия и дало название целому танцевальному стилю, в котором выступают танцоры.

Где: ул. Коммунистическая, 34 — «Дом да Винчи»

Творческая встреча с гусляром Дмитрием Татаринцевым

Много ли вы знаете про гусли? Дмитрий Татаринцев удивит каждого знанием инструмента и превосходным владением им.

Где: ул. Советская, 6 — Конференц-зал

Традиционные сюжеты в мультипликации

Эксперт Харитонова Ольга — писатель, сценарист студий «100 Киловатт», «Союзмультфильм», «Мастер-фильм», «RG Bros Studio», педагог, расскажет из чего состоит мир мультипликации и поделится некоторыми секретами мастерства.

Где: ул. Советская, 6 — Читательская слобода (каб.325)

«Танцы с буквами» - читаем прозу народов Сибири

Литературные чтения и лингво-игра «Танцы с буквами». Знакомство с малой прозой народов Сибири и Дальнего Востока.

Где: ул. Советская, 6 — Салки и русалки (каб.301)

Встреча с редакторами журнала «Сибирские огни»

Встреча с главным редактором литературного журнала «Сибирские огни» Михаилом Щукиным, а также литературным критиком и членом редакционной коллегии журнала Михаилом Хлебниковым.

Где: ул. Советская, 6 — Таёжная Кладовая (лофт)

Спектакль «Путешествие по волнам» от Новосибирского областного театра кукол

Стоит один раз заглянуть в театр кукол и уже невозможно отвести взгляд от спектаклей поставленных профессионалами своего дела.

Где: ул. Советская, 6 — Театральный зал

28 мая в 21:00

Всероссийская Библионочь-2022 в НГОНБ: МОЯ ПЛАНЕТА - концерт фолк-рок группы Ш.Т.О.

В репертуаре молодой группы Ш.Т.О. авторские песни в стиле фолк-рок, а также рок-обработки фольклорных песен. Ребята зажгут ваше сердце своим искренним звучанием!

Где: ул. Коммунистическая, 34 — «Дом да Винчи»

Мастер-класс по светотени от Новосибирского областного театра кукол

Как игра со светом может привести к эффектным выступлениям, что для этого нужно и как добиться реалистичной постановки.

Где: ул. Советская, 6 — Театральный зал

Мероприятия в ГПНТБ СО РАН 28 мая:

ГПНТБ СО РАН | Восход, 15

В 17:30, 18:30 и 19:30 пройдут экскурсии по библиотеке: вы побываете в Музее книги, спуститесь в книгохранение, познакомитесь с новым научным читальным залом… и увидите библиотеку новыми глазами.

ЗАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 1 ЭТАЖ

17:30-21:00 — Громкие чтения пройдут совместно со школой практической мультипликации «МАХОЛЁТ». После прочитанных сказок дети смогут создать настоящий мультфильм.

СТУДИЯ 312, 1 ЭТАЖ

17:00-21:00 — Выставка исторического и современного литературного самиздата «Более слово, чем слева»

17:00-21:00 — В режиме нон-стоп будет проходить презентация зина «Змеи и лестницы», посвященного художественному исследованию отдельных районов Новосибирска

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, СЦЕНА, 2 ЭТАЖ

17:00 — ШТО — молодая фолк-рок группа.

18:00 — Школа «Вголосе». Вокальная школа «ВГолосе» порадует зрителей знакомыми современными хитами и песнями советского времени.

18:30 — Валерия Дружинина (кельтская арфа). В репертуаре вы услышите музыку Ренессанса в аранжировке Валерии, кельтские мелодии, а также авторские песни.

19:00 — НОВОЛУНИЕ — фолк-рок группа, образованная в 2007 году друзьями-единомышленниками – студентами и выпускниками НГАСУ

20:00 — Концерт камерного ансамбля Новосибирского государственного академического театра оперы и балета «Музыка для нас»

21:00 — Розыгрыш призов для читателей библиотеки.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, ПЛОЩАДКИ, 2 ЭТАЖ (17:00-21:00)

17:00- 21:00 — Школа рисования Grafika! В тему традиций на Библионочи на мастер-классе вы нарисуете главный атрибут русской красавицы — кокошник.

17:00- 21:00 — Игровая гостиная от детской фабрики игрушек. Атмосфера русских народных сказок и игр, которые переплетаются в кружевной узор из традиций, народной мудрости и культурных образов. Авторские настольные игры для детей разных возрастов, мастер-классы, розыгрыш призов и читка-игра русских народных сказок.

17:00-19:00 — Мастер-класс по созданию куклы-оберега от Виктории Кодатко, руководителя эко-мастерской центра «Продвижение».

17:00- 20:00 — «Лига Роботов» — одна из крупнейших школ робототехники, нацеленная на обучение инженерному делу. Вас ждет выставка роботов-экспонатов: Валли, Кусака и другие! Все роботы изготовлены учениками школы.

17:00-21:00 — ТОС «Добролюбовский». Гости смогут познакомиться с выставкой детских рисунков «Герои русских сказок», а также принять участие в мастер – классах «Дымковская роспись», «Золотая хохлома» «Герои русских сказок», «Северная кукла», «Шум дождя»

17:00-20:00 — «Научная площадка» Информационного центра по атомной энергии. Посетив площадку, новосибирцы смогут с помощью «Детектора знаний» проверить свою осведомленность об атомной энергии, влиянии радиации на человека; узнать об атомных технологиях в игре «Атомный мемо»; восстановить хронологическую цепочку научных открытий в «Хронографе»; сыграть в атомные шашки и собрать большой пазл «Атом».

МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, к.207, 2 ЭТАЖ. ЛЕКЦИИ

17:00 —Традиционное воспитание ребёнка: плюсы и минусы в современном мире. Спикер: Алеся Владимировна Гайдук, психолог высшей квалификационной категории, психоаналитически ориентированный специалист

18:00 — Традиции прощания с близкими: психологический анализ. Спикер: Кормачёва Ирина Николаевна, магистр психологии, член РПО, руководитель психологического центра «Ирис»

ПРЕСС-ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ

17:00, 18:00 — Интеллектуальная командная игра «Красиво атомы сложились. Путешествия» от ИЦАЭ. Чтобы принять участие в игре, необходимо собрать команду от двух до пяти человек, придумать название и зарегистрироваться по ссылке https://nsk-myatom.timepad.ru/event/2036089/

19:00 — лекция Фантастика и фэнтези – тоже классика. О литературных традициях и их воплощении. Спикер: Анастасия Некрасова — лингвист, писатель и издатель (Издательство «Ирга»)

ЗАЛ ПЕРИОДИКИ, 3 ЭТАЖ

17:00-20:00 — Игротека от Мосигры. Множество настольных игр и гейм-мастера готовые рассказать правила. Это отличная возможность попробовать новую игру и не тратить время на долгое изучение правил.

НАУЧНЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, 3 ЭТАЖ

17:00-21:00 — Большой Буккроссинг. Вы сможете обменять свои уже прочитанные книги, взять интересную книгу без обмена или просто оставить свой экземпляр. Для этого в читальном зале мы организовали несколько больших книжных стеллажей. Большого Буккросинга хватит на всех!

ХОЛЛ, 3 ЭТАЖ

17:00-21:00 — выставка алтайского художника Николая Чепокова «Песнь Таракая». Картины Николая Чепокова повествуют о непрерывности мира Алтая, оединстве и взаимосвязи всех его составляющих природы, животных, быта людей, духов, легенд (Выставка подготовлена Музеем Н.К. Рериха)

17:00-21:00 — выставка иллюстраций и картин «Живая вода» от объединения молодых художников «Красный клевер». Экспозиция посвящена сказкам народов России.

ЗАЛ № 2, 4 ЭТАЖ

18:30 — Квиз в большой библиотеке. Бесплатная командная игра. Вас ждут вопросы про традиции и культуру разных народов и стран: 4 раунда, 40 вопросов, 3 призовых места и много-много счастливых лиц. Регистрация и другие важные моменты игры — в группе, присоединяйтесь.

4 ЭТАЖ

17:00 — 21:00 — «Караван традиций»

Программа Российско-Немецкого Дома. Книжная выставка — книги по этнографии, истории российских немцев; выставка предметов из музея истории и этнографии российских немцев; мастер-класс по рисованию буквицы; мастер-класс по рисованию заглавных букв готического шрифта; языковой мастер-класс.

Программа Городского межнационального центра. Фотозона «Народы России»; интерактивная игра; книжно-предметная выставка; мастер-класс «Цветочные композиции»; мастер-класс «Мешочек здоровья»; стол для детей «Раскрась по образцу»; знакомство с костюмами народов России.

ХОЛЛ, 4 ЭТАЖ

Кавер-группа RECALLFIRE исполнит хиты Оззи Осборна, АВВА, Rihanna, Queen, Земфиры, Кино и многих других известных исполнителей

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 4 ЭТАЖ

17:00 — Презентация двух музыкальных проектов «Музыка Англии» и «Картины русской природы».

Два концерта-лекции представят для вас выпускницы Новосибирской консерватории. В программе первого концерта прозвучит музыка английских композиторов — от эпохи Тюдоров до музыки британской рок-группы «The Beatles». Второй концерт будет посвящен хоровым сочинениям из цикла «Картины русской природы» советского и российского композитора А. В. Самонова. Регистрация по ссылке: https://gpntb-so-ran-event.timepad.ru/event/2035870/

18:00 — фольклорный театр "БалаганЪ" (институт культуры и молодёжной политики НГПУ) покажет реконструкцию рекрутского обряда по экспедиционным записям, собранным в сёлах Сузунского района Новосибирской области. Вы окунетесь в мир традиционной культуры, семейной обрядности, прикоснутсяетесь к обычаям и обрядам проводов в рекруты. Регистрация по ссылке: https://gpntb-so-ran-event.timepad.ru/event/2040862/

19:00 — постдраматический театр Актёрское Убежище поставит спектакль «Пойманы с поличным» по мотивам произведения Р. Бредбери «451 по Фаренгейту».

2046 год. Город N. Сытый и, казалось бы, незнающий проблем. Задолго до этого, принятый запрет литературы пришелся по вкусу большинству, как следствие — стало больше увеселений и праздников. Мир будто стал одинаковым. И счастливым. Но далеко не для всех. Регистрация по ссылке: https://aktyorskoe-ubezhische.timepad.ru/event/2035818/

5 ЭТАЖ

16:00-20:00 — Открытие выставки арт-клуба Натальи Есиковой. Будут представлены картины учеников и самого руководителя. В вернисаже участвуют около 30 художников начиная с 5-летнего возраста и до 70+.

А еще в рамках открытия выставки для всех желающих пройдет серия мастер-классов.

Два мастер-класса от художников. Вход свободный:

1.Роспись камней и деревянных спилов акрилом (ведет художник Наталья Чернова). Начало в 17:00.

Живопись масляными красками (ведет художник Наталья Есикова). Начало в 17:00

И два мастер-класса от трансформационного тренера и женского коуча Ольги Багаевой. На них нужна регистрация:

Открытие выставки состоится 28 мая в 16:00 в ГПНТБ на 5 этаже.

МУЗЕЙ КНИГИ, 5 ЭТАЖ

17:00-20:00 — Выставка книжных раритетов «Дела Петровы громки: к 350-летию со дня рождения императора Петра I».