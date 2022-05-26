Директор новосибирского Дома ученых зарабатывает больше директоров НИИ

Директор новосибирского Дома ученых зарабатывает больше директоров НИИ
Директор новосибирского Дома ученых зарабатывает больше директоров НИИ
Сегодня, 10:48ОбществоФото: www.dusoran.ru
Руководитель Дома Ученых в Академгородке за 2021 год заработала более 2 миллионов рублей и по размеру дохода опередила некоторых директоров научных институтов СО РАН. Таких, например, как институт систем информатики или почвоведения и агрохимии

Галина Лозовая, возглавляющая Новосибирский Дом ученых в Академгородке, согласно декларации о доходах, за 2021 год заработала 2.548 млн рублей. Она владеет квартирой площадью 157 квадратных метра и гаражом, куда паркует свой Toyota Lexus RX 350. На супруга директора ДУ, чей головой доход составил 2.348 млн рублей, не записано ни недвижимости, ни автомобиля.

При этом заработок Владимира Андроханова, который возглавляет институт почвоведения и агрохимии составил 1.873 млн рублей. А директор института систем информатики Андрей Пальянов задекларировал 1.587 млн рублей.

Стоит заметить, что зарплата многих директоров Домов ученых ниже, чем у Галины Лозовой. Так, руководитель аналогичного культурного центра в Черноголовке Елена Пылаева показала доход за 2021 год в размере 1.726 млн рублей, а директор Дома ученых в Пущино Людмила Карсакова за минувший год заработала 1.68 млн рублей. Автомобилей у этих коллег Галины Лозовой нет.

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