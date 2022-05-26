"Лишним не будет" – мэр Новосибирска оценил инициативу создания Доски позора

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что информация о недобросовестных компаниях должна быть доступная всем горожанам. Так он прокомментировал инициативу депутата горсовета Александра Бурмистрова о создании муниципальной Доски позора

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что "осторожно относится" к инициативе депутата горсовета Александра Бурмистрова по созданию общегородской Доски позора. Между тем, в ходе онлайн-встречи с журналистами глава муниципалитета подчеркнул, что мэрия постоянно сталкивается с недобросовестными подрядчиками, которые не выполняют условия муниципального контракта. Сейчас мэрия заносит таких предпринимателей в "черный список" и не допускает впредь их до конкурсных процедур. "Что касается привлечения общественного вниманию, то я думаю, что лишним не будет опубликование названий, имен этих организаций с тем, чтобы они ощущали ответственность и другие учились на их опыте", - резюмировал Локоть. По мнению мэра, такую работу можно начинать, используя возможности социальных сетей. В ходе сессии горсовета Новосибирска 25 мая депутат Александр Бурмистров предложил создать городскую Доску позора, на которую заносить компании и людей, относящихся к городу "с неуважением". Бурмистров считает, что в первую очередь на этой доске должно появиться наименование ГК "ВИС", которая выступает концессионером строительства четвертого моста через Обь.

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