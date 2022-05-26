Мэрия Новосибирска составила программу развлечений на День защиты детей-2022 1 июня

Семейные квизы и квесты проведут в Новосибирске на День Защиты детей 1 июня

Международный день защиты детей в 2022 году в Новосибирске проведут в допандемийном формате с квестами, концертами, квизами и другими играми. Полную программу по запросу Atas.info предоставили в мэрии.

На «Недели детства» с 1 июня в домах культуры развернут 120 праздничных развлекательных программ, включая квизы и квесты. Также семей с детьми ждут концерты, спортивные соревнования, выставки и мастер-классы в музее Новосибирска и филиалах. В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило проведут конкурсы по теме экологии. В концертном центре Маяковского состоится Фестиваль детства. В театрах мегаполиса анонсируют детские спектакли. До 1 июня в регионе проходят соревнования по мини-футболу, легкой атлетике, плаванию в ластах, прыжках на батуте, флорболу. Также в этом году появилось новое направление – массовое катание на коньках детей-сирот на базе ЛСК «Локомотив» МАУ «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» по адресу: ул. Первомайская, 154. «Всего запланировано около 40 локальных программ в связи с ограничениями. Это квесты на улице и в молодежных центрах, а также не менее популярные семейные квизы. Также в этом году откроют 195 лагерей с дневным пребыванием на базах образовательных учреждений. При 81 ТОС будут организованы отряды по благоустройству придомовой территории. Отдых и оздоровление детей запланирован на базе 8 муниципальных загородных оздоровительных организаций. Кроме того, на базах образовательных организаций и загородных оздоровительных лагерей будут открыты профильные смены. В штатном режиме в июне работают учреждения дополнительного образования, а также обучающиеся примут участие в трудовых формированиях и бригадах по благоустройству при общеобразовательных организациях. В июне там отметят День защиты детей разными мероприятиями», - отметили Atas.info в департаменте образования мэрии Новосибирска. По данным департамента по социальной политике мэрии, для детей впервые подготовили развлекательный марафон. Воспитанники центра «Теплый дом» отправятся на экскурсию на шоколадную фабрику, а дети из центра «Созвездие» посетят дельфинарий. Прогулку на теплоходе по Оби устроят ребятам из «Жемчужины».

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