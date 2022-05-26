Новосибирские водители начали автопробег по Чуйскому тракту: он продлится три дня

Согласно заданному маршруту, мотоциклисты и автомобилисты доедут сначала до музея Чуйского тракта, где встретятся с дорожниками. Потом их путь лежит на концерт, который состоится на площади Горно-Алтайска. Участники отправятся домой 29 мая.