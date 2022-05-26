Новосибирские водители начали автопробег по Чуйскому тракту: он продлится три дня

На пробег в честь 100-летия Чуйского тракта вышли автомобилисты и байкеры. С флагами Российской Федерации и Новосибирской области они проедут по региону, Алтайскому краю и Республике Алтай.
По словам замминистра экономического развития региона Анны Павловой, в будущем маршрут автопробега сделают традиционным – это будет бренд Сибири.
«Сейчас планируется создание сервиса по Чуйскому тракту. На границе с Алтайским краем хотим поставить стелу. Автопробег начался и в путь отправились свыше 20 жителей Новосибирска и области», - сказала Павлова.
Согласно заданному маршруту, мотоциклисты и автомобилисты доедут сначала до музея Чуйского тракта, где встретятся с дорожниками. Потом их путь лежит на концерт, который состоится на площади Горно-Алтайска. Участники отправятся домой 29 мая.