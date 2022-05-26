Тополиный пух начал появляться на улицах Новосибирска

В Новосибирске появился первый тополиный пух раньше времени – лето еще не пришло, а аллергики уже в панике.

Пух появился раньше вероятнее всего из-за того, что в Новосибирске уже много дней стоит жара, которая нетипична для мая. Данное явление создает много проблем для горожан – у многих начинается аллергия, а также они забиваются в глаза, уши и нос. Водители тоже начинают страдать от того, что пух заполняет любые отверстия в автомобиле. Также пух приводит к пожарам из-за того, что его многие любят поджигать – он красиво горит. При этом на Gismeteo сообщается, что уровень пыльцы к пятнице составит 5 из 5 баллов. Однако есть и положительные моменты от тополиного пуха – он притягивает на себя пыль.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter