Тополиный пух начал появляться на улицах Новосибирска

Тополиный пух начал появляться на улицах Новосибирска
Тополиный пух начал появляться на улицах Новосибирска
Сегодня, 13:27ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске появился первый тополиный пух раньше времени – лето еще не пришло, а аллергики уже в панике.

Пух появился раньше вероятнее всего из-за того, что в Новосибирске уже много дней стоит жара, которая нетипична для мая. Данное явление создает много проблем для горожан – у многих начинается аллергия, а также они забиваются в глаза, уши и нос.

Водители тоже начинают страдать от того, что пух заполняет любые отверстия в автомобиле. Также пух приводит к пожарам из-за того, что его многие любят поджигать – он красиво горит.

При этом на Gismeteo сообщается, что уровень пыльцы к пятнице составит 5 из 5 баллов. Однако есть и положительные моменты от тополиного пуха – он притягивает на себя пыль.

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