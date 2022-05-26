В Новосибирске установят памятник трамваю № 13

В Новосибирске установят памятник трамваю № 13
В Новосибирске установят памятник трамваю № 13
Сегодня, 13:54ОбществоФото: Артем Шершнев
В Театральном сквере за Новосибирским театром оперы и балета появится памятник легендарному трамваю № 13. Открытие запланировано на 1 июня текущего года

В Новосибирске 1 июня 2022 года торжественно откроют памятник трамваю легендарного 13 маршрута. В Театральном сквере за зданием театра оперы и балета на постамент установят один из вагонов, который долгое время работал на линии и уже выработал свой ресурс.

Как подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами, схема трамвайного маршрут № 13 не менялась на протяжении десятилетний. "Легендарный номер трамвая в Новосибирске, наиболее протяженный маршрут", - сказал глава муниципалитета.

Ранее в мэрии сообщали о планах продлить трамвайный маршрут № 13 до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Стоимость работ оценивают в 223,5 млн рублей. Завершит проект планируется в 2023 году.

Материалы по теме:
Новосибирсктранспорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы