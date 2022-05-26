В Новосибирске установят памятник трамваю № 13

В Новосибирске 1 июня 2022 года торжественно откроют памятник трамваю легендарного 13 маршрута. В Театральном сквере за зданием театра оперы и балета на постамент установят один из вагонов, который долгое время работал на линии и уже выработал свой ресурс.
Как подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами, схема трамвайного маршрут № 13 не менялась на протяжении десятилетний. "Легендарный номер трамвая в Новосибирске, наиболее протяженный маршрут", - сказал глава муниципалитета.
Ранее в мэрии сообщали о планах продлить трамвайный маршрут № 13 до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Стоимость работ оценивают в 223,5 млн рублей. Завершит проект планируется в 2023 году.