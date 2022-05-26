Замдиректора ГПНТБ СО РАН: в Новосибирске растет интерес к библиотекам

День библиотекаря или Всероссийский день библиотек в 2022 году отмечают в пятницу, 27 мая. Государственный праздник был установлен указом президента России в 1995 году. О том, как с тех пор изменилось библиотечное дело, мы поговорили с Антоном Веселовым, заместителем директора Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, самого крупного книгохранилища в Новосибирске.
Если говорить языком цифр, то какова востребованность библиотеки? Сколько посетителей, какими услугами библиотеки они пользуются?
По всем показателям особым для нас стал 2019 год – на массовых мероприятиях мы собрали около 50 тыс. человек, обслужили без малого 10 тыс. читателей. В пандемийный год, само-собой, цифры очной явки резко просели, а за 2021 полностью восстановиться не успели. Но половина 2022 года позволяет надеяться на повторение рекордных показателей.
В частности, число посещений библиотечных мероприятий по итогам прошлого года составило 31 034 человек, мы провели 342 культурно-просветительных мероприятий. Вот несколько знаковых событий прошлого года. День российской науки с квизом, лекциями, выставками «Конструктивизм» и «Космос — обратная перспектива», большим концертом «Неоклассика и космос», на котором выступили молодые композиторы Новосибирска — Макс Мельников, Кирилл Березов, Роман Петров, Иван Вареников. На тайном концерте «Барочные истории», который стал первым событием из фестивальной программы Musica Integral, прозвучали произведения композиторов эпохи барокко: Баха, Вивальди, Перголези и Телемана. Состоялся большой форум «Экологичный Новосибирск», День православной книги, Public talk «Восстановление после полета» в рамках фестиваля «КСТАТИ» с участием космонавта, героя России Александра Лазуткина, благотворительный фестиваль «Успех бесконечен», Тотальный диктант, Библионочь, молодежный форум надпрофессиональных навыков и компетенций «Территория успеха», II Сибирская Биеннале дизайна и современного искусства и, конечно, фестиваль «Книжная Сибирь».
2022 год мы начали со значимых мероприятий — организации Международных круглых столов «Культурно-просветительские проекты как ресурс межкультурной коммуникации в Центральной Азии» и «Сохранение русского культурного наследия в Республике Узбекистан». Открыли масштабные книжные выставки, среди которых — «Дипломатическая служба: традиции и современность», «У науки женское лицо», «Портреты для школы». Провели международную конференцию Libway-2022 и традиционный День российской науки, запустили несколько знаковых международных проектов, собрали молодёжь на «Зимний фотодень» и на «Неоклассику в библиотеке», встречей с тобольским издателем и меценатом Аркадием Елфимовым открыли Клуб библиофилов ГПНТБ СО РАН.
Знакомы ли вы с ситуацией в обычных районных библиотеках, как там обстоят дела?
Судя по прошедшему, в том числе, на нашей площадке, совещанию руководителей библиотек Новосибирской области – растет и интерес к библиотекам как к центрам знаний и событий, и уровень оснащенности, и размеры фондов самих библиотек.
Когда я в середине 90-х писал диплом, читальные залы в ГПНТБ были, как мне казалось, очень большими. Сейчас у меня возникло ощущение, что они уменьшились. Люди перестали читать книги в библиотеке?
Читальные залы в ГПНТБ СО РАН стали значительно больше и комфортнее. Мы открыли читальный зал естественных и технических наук на третьем этаже библиотеки. Это стильное пространство в 500 кв. м. с современным освещением и вентиляционной системой. В зале сотня посадочных мест, 22 из которых оборудованы новенькими моноблоками. С каждого компьютера есть свободный бесплатный доступ к полусотне электронных лицензионных платных ресурсов и интернету. Впрочем, в зале можно работать не только за столом – мне нравится устраиваться на мягком диванчике.
На выставочных стеллажах в открытом доступе демонстрируются издания, поступившие в подсобные фонды за неделю. Экспозиция на выставке новых поступлений меняется по средам. Подсобный фонд зала насчитывает 140 000 экземпляров наиболее спрашиваемых изданий по техническим наукам, физико-математическим наукам, химическим наукам, наукам о Земле в целом, технике, естественным наукам в целом, биологическим наукам, здравоохранению, медицинским наукам, наукам по физической культуре и спорту, сельскохозяйственным и лесохозяйственным наукам за последние 10 лет.
Принимают читателей и более привычные читателям аудитории – зал патентной документации, зал периодики, зал отдела редких книг и рукописей, относительно «молодой» зал художественной литературы и другие.
Как изменилось библиотечное дело в эпоху цифровых технологий?
Читателям стало сложнее заниматься поиском, большинство качественных источников в сети – в платном доступе. Поэтому выросла и роль библиографов библиотеки, и статус ГПНТБ СО РАН, имеющей возможность обеспечить доступ ко многих научным ресурсам бесплатно. Что касается перемен, то они больше связаны с универсальностью. В нашей библиотеке, третьей по масштабам в стране, ежедневно проходят события научного, библиотечного, культурного профиля. Мы давно уже стали «третьим домом», где уютно посидеть и поработать со своим ноутбуком, послушать выдающего лектора, застать автора любимой книги или услышать бесплатный концерт солистов НОВАТ.
Связи с российской наукой, Сибирским отделением РАН незыблемы – в мае мы открыли Мемориальную библиотеку академика Овсянникова в отделении ГПНТБ СО РАН, выступили организаторами выставки-презентации научной и научно-популярной книги, ведем массу других проектов, направленных на поддержку нашего научного фундамента. Но при этом крепнут и другие отношения – с писателями и издателями, с популяризаторами науки и деловым сообществом, с художниками и музыкантами. Мы проводим крупные фестивали, которые собирают от 3 до 10 тыс. гостей – достаточно назвать фестиваль «Книжная Сибирь», традиционно проходящий в сентябре у нас на Восход, 15. Мы становится главной площадкой бизнес-форумов, научных и деловых конференций, галереей для первостатейных художников и концертной площадкой для самых ярких музыкантов.
Вы часто проводите выставки, концерты, другие мероприятия, которые, казалось бы, не связаны с литературой напрямую. Это попытка привлечь новых читателей или переориентация на новые форматы работы?
ГПНТБ СО РАН всегда была центром культуры – здесь действовал абонемент Новосибирской филармонии (и мы рассчитываем его вернуть), здесь впервые большой аудитории представляли свои работы будущие знаменитые художники и фотографы. Несколько лет назад мы посвятили этому большую выставку Back to ГПНТБ. Андрей Курченко, Владимир Авдеев, Константин Скотников и многие другие представили картины 30-летней давности, когда-то экспонировавшиеся в библиотеке, рядом со своими современными проектами. В нашей библиотеке по традиции представляли главные проекты новосибирские фотографы.
За последние пять лет число мероприятий выросло кратно. Отчасти это связано с переоборудованием второго этажа библиотеки – место зала каталогов занял выставочный центр в 1000 квадратных метров, в котором проходят и профессиональные выставки, и большие концерты, и, скажем, ярмарка добровольческих организаций города.
Благодаря такому подходу на лекции, форумы, профессиональные выставки в ГПНТБ СО РАН постоянно приходят дизайнеры, строители, писатели, художники, студенты и даже старшие школьники (читательский билет могут получить граждане, достигшие 14 лет).
ГПНТБ не просто книгохранилище, это еще и центр научной деятельности. Расскажите об этом аспекте работы, насколько она важна, чем вы особенно гордитесь.
Скажем, итогом работы в 2021 году стал выход 232 научных публикаций. Мы научный институт, о достижениях в научно-исследовательской деятельности сотрудники ГПНТБ СО РАН рассказывают на регулярных научных сессиях. На такой сессии в начале 2022 года доктор исторических наук, профессор Сергей Николаевич Лютов познакомил участников с итогами исследований по теме «Региональная книжная культура Сибири и Дальнего Востока в информационном обществе». Кандидат филологических наук Андрей Юрьевич Бородихин представил результаты работы над проектом «Русская и западноевропейская книга XV–XIX вв. в современной Сибири: сохранение и изучение».
Большой блок «Сервис-ориентированные информационные технологии в задачах эффективной организации библиотечных процессов и поддержки научных коммуникаций» был презентован доктором педагогических наук Натальей Степановной Редькиной. Доктор педагогических наук Елена Борисовна Артемьева выступила с сообщением о реализации проекта «Трансформация идеологической и ресурсной базы научных библиотек в контексте социально-экономического и культурного развития региона». Результаты исследований по теме «Научно-информационная деятельность академических библиотек в контексте развития науки» проанализировала доктор педагогических наук, профессор Ольга Львовна Лаврик.
В ходе научной сессии были представлены данные о публикационной активности сотрудников ГПНТБ СО РАН: в 2021 году вышли из печати 232 публикации, в числе которых четыре монографии и два сборника научных трудов. В минувшем году в ГПНТБ СО РАН выходили два периодических издания: четыре выпуска журнала «Библиосфера» и четыре же выпуска журнала «Труды ГПНТБ СО РАН». Кроме того, изданы один аналитический обзор, два учебника и учебных пособия, подготовлены четыре диссертации, пять информационных электронных изданий («ГПНТБ СО РАН: факты, события, комментарии» — 2; «Проспект изданий ГПНТБ СО РАН на 2021 г.» — 1; программы конференций — 2). Опубликованы 211 статей в журналах и сборниках (из них 198 в рецензируемых научных изданиях), в том числе: индексируемых в международных БД WoS и Scopus – 27 (18 – ВАК).
Как в этом году пройдет Библионочь, что вы приготовили гостям?
Библионочь, этот «день открытых дверей» начинается… не с вешалки, а с экскурсий. Это, знаете ли, особое таинство – изучать все девять этажей ГПНТБ СО РАН глазами библиотекарей, особенно в преддверии 105-летия библиотеки. Программа бесконечно разнообразная, она занимает несколько листов. Вот крупными мазками. Нам приятно заявить, что жемчужиной нашей музыкальной коллекции станет выступление камерного ансамбля НОВАТ. Мы подписали договор о сотрудничестве с Театром оперы и балета в начале года и в рамках договоренностей уже провели «перекрестные» выставки (они у нас – костюмов и реквизита, мы у них – книг) и большой концерт, собравший на нашей площадке около двух сотен поклонников академического жанра. В этих отношениях нам помогает особая, потрясающая акустика второго этажа библиотеки – придите и проверьте сами! Арт-подготовка силами молодых фолк-артистов начнется с 17:00, концерт НОВАТ – в 20:00.
Спасибо фестивалю самиздата Фанзинфесту, одним из инициаторов и кураторов которого был наш научный сотрудник Антон Метельков – мы увидим редчайшие образцы советского и современного литературного самиздата.
Этот год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Поэтому все художественные промыслы и мастер-классы на нашей Библионочи так или иначе посвящены этой теме - школа рисования Grafika, игровая гостиная от детской фабрики игрушек, мастер-класс по созданию куклы-оберега и многое другое.
Пройдет и цикл лекций, назову тему лишь одной из них: «Традиционное воспитание ребёнка: плюсы и минусы в современном мире». Будут и наши постоянные партнеры: Лига роботов, ИЦАЭ, Мосигра. Откроются выставка алтайского художника Николая Чепокова «Песнь Таракая», выставка книжных раритетов «Дела Петровы громки: к 350-летию со дня рождения императора Петра I» и выставка иллюстраций и картин «Живая вода» от объединения молодых художников «Красный клевер». Пройдет квиз, показ спектакля от постдраматического театра Актёрское Убежище и фольклорного театра "БалаганЪ".
Приходите с детьми – у нас пройдут Громкие чтения с участием школы практической мультипликации «МАХОЛЁТ». Дети смогут не только прочитать сказки, но и создать настоящий мультфильм о них. Мы ждем вас на Библионочи 28 мая в ГПНТБ СО РАН с 17:00 до 22:00!