Замдиректора ГПНТБ СО РАН: в Новосибирске растет интерес к библиотекам

В ходе научной сессии были представлены данные о публикационной активности сотрудников ГПНТБ СО РАН: в 2021 году вышли из печати 232 публикации, в числе которых четыре монографии и два сборника научных трудов. В минувшем году в ГПНТБ СО РАН выходили два периодических издания: четыре выпуска журнала «Библиосфера» и четыре же выпуска журнала «Труды ГПНТБ СО РАН». Кроме того, изданы один аналитический обзор, два учебника и учебных пособия, подготовлены четыре диссертации, пять информационных электронных изданий («ГПНТБ СО РАН: факты, события, комментарии» — 2; «Проспект изданий ГПНТБ СО РАН на 2021 г.» — 1; программы конференций — 2). Опубликованы 211 статей в журналах и сборниках (из них 198 в рецензируемых научных изданиях), в том числе: индексируемых в международных БД WoS и Scopus – 27 (18 – ВАК).