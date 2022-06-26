Фестиваль фейерверков-2022 в Новосибирске: кто участвует и как выбрать победителя

Фестиваль фейерверков-2022 в Новосибирске: кто участвует и как выбрать победителя
Фестиваль фейерверков-2022 в Новосибирске: кто участвует и как выбрать победителя
Вчера, 11:50ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В День города-2022 в Новосибирске традиционно пройдет фестиваль фейерверков. Несколько команд будут удивлять горожан огненным шоу на водной гладью Оби, после чего зрителям предложат выбрать победителя фестиваля

Вечером 26 июня, в завершение праздничных торжеств в честь Дня города, на Михайловской набережной в Новосибирске пройдет фестиваль фейерверков. Три команды будут запускать салюты с двух барж, установленных на воде. Участие в фестивале принимают новосибирские компании "Огни Сибири", "Большой праздник-Сибирь" и структурное подразделение компании "Салют Сибири" "Русская пиротехника Сибири".

Зрителям предстоит выбрать лучшую команду. Проголосовать на понравившийся фейерверк можно на специальной интернет-странице, перейти на которую можно, отсканировав QR-код. Информационные таблички с кодом будут размещены вдоль пешеходной зоны Михайловской набережной.

Напомним, что в честь Дня города в Новосибирске фейерверки, кроме Михайловской набережной, можно будет наблюдать в Ленинском и Советском районах.

Сюжеты:
День города 2022
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