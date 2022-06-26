Новосибирский депутат записал песню к Дню города-2022

Новосибирский депутат записал песню к Дню города-2022
Новосибирский депутат записал песню к Дню города-2022
Вчера, 13:46ОбществоФото: Дмитрий Тростников
Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов в дуэте с певицей Марией Тюдо исполнил песню, посвященную Новосибирску. Видеоролик с композицией стремительно набирает просмотры в социальных сетях

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов вместе с певицей Марией Тюдо записал композицию, посвященную Новосибирску. Как сообщил Антонов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", несмотря на то, что он часто критикует городские власти, он очень любит Новосибирск, а празднование Дня города – прекрасный повод сказать об этом. Слова и музыку написал сам депутат, с аранжировкой помог музыкант Александр Владыкин из группы "Калинов мост".

Видео:vk.com/r.antonov

Ранее депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко спел песню для своей жены, поднявшись к ней на террасу ресторана в центре Новосибирска в люльке автовышки.

Сюжеты:
День города 2022
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