Новосибирский депутат записал песню к Дню города-2022

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов вместе с певицей Марией Тюдо записал композицию, посвященную Новосибирску. Как сообщил Антонов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", несмотря на то, что он часто критикует городские власти, он очень любит Новосибирск, а празднование Дня города – прекрасный повод сказать об этом. Слова и музыку написал сам депутат, с аранжировкой помог музыкант Александр Владыкин из группы "Калинов мост".