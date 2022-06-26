В Новосибирске открыли Заельцовский парк: с велодорожками и без этно-площадки

Накануне Дня города-2022 в Новосибирске был открыт после длительной реконструкции Заельцовский парк. Горожане увидели обновленную центральную аллею, но под вопросом судьба так называемого Этнопарка – исторически-просветительской площадки, которая ранее работала в зеленой зоне

Выстрелом из декоративной пушки мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально открыл Заельцовский парк в одноименном районе города, в котором два года шла реконструкция. Работы вели рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Реновация коснулась 7 гектаров из 37 га, которые занимает парк. Фактически, переделана вся пешеходная зона в районе центральной аллеи. Фото: vk.com/a_lokot В итоге горожане получили комфортные дорожки для пеших прогулок и велодорожки, отделенные от пешеходного потока. Речь идет о центральной аллее, кроме того, дополнительно построена сеть велодорожек общей протяженностью около 4 километров. По словам вице-мэра Анны Терешковой, учтен не очень удачный опыт реконструкции Михайловской набережной, где пешеходная зона и велодорожка физически не разделены, из-за чего между гуляющими горожанами и велосипедистами периодически возникают конфликты. Полностью заменена система освещения, теперь электрический кабель проложен не по воздуху, а спрятан под землю. На аллее появились дог-боксы. Обновление коснулось и центральной площадки с большой сценой. Малую сцену обещают запустить к осени. Фото: vk.com/a_lokot "Фишка" обновленного парка – экотропа, вымощенная спилами деревьев, которые для прочности вымачивали в специальном растворе. Тропинка виляет между сосен и во время прогулки по ней можно ознакомиться со всей флорой, которая представлена на территории парка. Эта информация размещена на небольших стендах, расставленных вдоль тропы. Под кронами деревьев появились симпатичные детские площадки, элементы конструкций которых выполнены из дерева. В целях безопасности посетителей парка смонтирована система наблюдения, которая включает в себя около 80 видеокамер. Фото: vk.com/a_lokot Однако открытие парка называют "техническим". Работы будут продолжаться до осени. Напомним, что по первоначальным планам завершить реконструкцию планировали к весне 2023. Но строительные бригады в апреле 2021 года начали обновление парка такими темпами, что власти сначала оптимистично заявили об открытии зеленой зоны весной 2022, а после и вовсе перенесли презентацию на осень 2021 года. В итоге планы разбились о реальность – перебои с поставками стройматериалов и их подорожание затянули реконструкций, финальная стоимость работ составила 188 млн рублей. Фото: vk.com/a_lokot Туманна судьба и любимого многими новосибирцами музея под открытым небом "Территория Сибири", который работал благодаря усилиям энтузиастов. На небольшой площадке в лесу была установлена юрта сибирских кочевников, работал лучный тир, были представлены различные артефакты, относящиеся к быту коренных народов Сибири. Однако весной текущего года муниципальная "Дирекция городских парков", в состав которой входит Заельцовский парк, подала исковое заявление в суд с требованием взыскать долг по арендной плате, который составляет около 600 тысяч рублей. Фото: https://vk.com/etnopark_nsk Как сообщил основатель музея-этнопарка Вячеслав Карманов, площадка вынуждена была прекратить работу из-за пандемии коронавируса, потом Заельцовский парк закрыли на реконструкцию. Деньги на содержание экспозиции зарабатывали за счет дополнительных платных услуг, таких, как чайные церемонии в юрте или возможности пострелять из лука. Само же посещение этопарка было бесплатным. И за время вынужденного простоя возможности для заработка не было. По словам Карманова, существовала договоренность с руководством Заельцовского парка о постепенной выплате долга после возобновления работы площадки, однако дело в итоге ушло в суд.

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