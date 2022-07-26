9 объектов здравоохранения построят в этом году по нацпроекту в Новосибирской области

Как напомнил Константин Хальзов, с начала этого года проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» вошел в национальный проект «Здравоохранение». В прошлом году в рамках программы модернизации первичного закуплено более 625 единиц медтехники, автотранспорт, завершено строительство амбулатории в с. Верх-Тула. «В этом году акцент делается на строительстве новых объектов здравоохранения. Предусматриваются работы по строительству и реконструкции 10 объектов – пять врачебных амбулаторий и пять поликлинических отделений, из них ввод в эксплуатацию в этом году девяти объектов. По всем объектам получены положительные заключения госэкспертизы и разрешения на строительство. Уже начаты строительные работы на семи объектах, по двум начнутся в самое ближайшее время», – отметил министр.